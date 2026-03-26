台網紅波奇跪地舔跌落雪糕爆紅　憑「魔鬼身材+奇葩行徑」狂吸粉

冰淇淋掉在地上，你會怎麼做？多數人不是崩潰不然就是罵髒話，但最近Threads上一段影片卻讓網友三觀震碎。



一名擁有火辣身材的正妹網紅「波奇」，在路邊吃冰淇淋時不慎掉落，沒想到她下一秒竟然直接跪地舔了一口，完全不顧路人眼光，最後還對鏡頭露出甜笑，瞬間圈粉無數網友：

「你在正常人跟客家人中選了在地人」

「這姐姐超怪我快笑死」



而文案標榜「不浪費」加上天使面孔、魔鬼身材，讓網友開始好奇這位寶藏女孩是誰？

波奇「派大星造型」真的無極限！網：可以靠臉偏不要

網評「原本想說了點什麼，但看了主頁覺得什麼都不必說了」沒錯！當你以為大家要開罵的時候，但點進去波奇Threads主頁你會發現，他真的無極限！她曾將自己打扮成派大星，搭配文案「你的派大波已上線」，詭異又衝突的畫面讓人一時之間不知道該看臉還是看梗。

波奇（Instagram@poch___173）

這種「高顏值＋超怪內容」的反差風格，也讓留言區充滿各種吐槽與讚嘆：

「別人靠臉，她偏偏靠發瘋」

「冷門可以，但這個真的偏邪門」



卻也正因為這種不按牌理出牌的創作方式，讓她成功被記住。

除了造型風格強烈，波奇在短影音題材照常發揮。像是前陣子爆紅題材「看到理想型就跑」，她卻加入各種超鬧設定，例如「有香港腳的男生」、「蛋蛋會打結」等離奇條件，完全顛覆既有套路。這類荒謬又帶點黑色幽默的內容，反而讓觀眾越看越上癮，不少粉絲直言「越怪越想看」。

波奇到底是誰？身材火辣有顏值卻不走安全牌！

在外型條件上，波奇同樣具備話題性。她身高173cm、體重58kg，擁有高挑身材與亮眼外貌，IG粉絲數已突破11萬，平時以穿搭分享與舞蹈翻拍為主，也曾推出大尺度寫真，甚至舉辦互動展覽，並販售個人周邊商品，經營模式相當多元。

波奇（Instagram@poch___173）

更多波奇的相片：

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不過她卻在自介中寫下「本人很醜都靠修圖」，用自嘲方式再次強化反差人設，也讓不少網友對她印象更加深刻。但也曾因身材太好被網友質疑是否進行整形手術。對此，她也在IG親自回應「沒有隆乳，請勿再詢問」。如果你最近也在社群滑到一個正妹做著超奇葩事情，先不要留下負評！波奇憑藉高顏值與極具個人特色的內容，從原本看似會被炎上的「舔地上冰淇淋」操作，到各種無極限創作，成功讓他被網友封為「寶藏女孩」！

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