前偶像練習生白石透羽下海拍AV　自揭「拍片為彌補當年不紅遺憾」

AV圈競爭激烈，隨著TRE國際紅人展即將於七月展開，知名片商S1又為我們帶來一位話題十足的超級新人，未來或許有機會也來台與大家見面。



而這回的新人以「前博多偶像」練習生為主打，名字叫「白石透羽」，據傳是前偶像團體HKT48的成員，不過早在紅之前就退團了，在介紹文中說要用拍AV來彌補當年沒爆紅的遺憾，掀起話題。

白石透羽（X@towashira14）

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白美透羽日前透過個人帳號宣布已決定作為S1專屬女演員出道！並說道：

心中懷著過去挫折的遺憾，今後我會更加努力，期待大家的支持（ ᴗ̀ ̫ᴗ́ ）我的全新出道作品！如果可以的話，請務必觀看！我自己絕對不會看的（笑）。

有鑒於白美透羽的宣傳都是主打博多前偶像練習生，因此有人就猜測她是HKT48的成員，有著22歲的清純臉蛋加上E級暴力身材，身為前偶像的高顏值，因此出道就吸引不少人注目。

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