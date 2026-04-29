AV女優神咲詩織已成人妻「為了孩子」作品全下架：想回味去看DVD

日本前AV女優神咲詩織（現名Koara）2019年宣布引退後成功轉型為人妻，2021年與職業摔角選手岩崎孝樹結婚，目前育有2名子女。她近日接受日本媒體專訪時透露，已將過去所有出演作品從網路平台上全面下架，雖然不後悔當年的演藝選擇，但基於孩子成長考量，認為這些影像無需在網路上持續流傳。



綜合日本媒體報導，Koara出身於經濟條件優渥的家庭，自小學習鋼琴並進入音樂大學就讀，畢業後踏入AV產業，曾加入女子偶像團體「惠比壽麝香葡萄」。她與丈夫岩崎孝樹是在新冠疫情趨緩後開始頻繁互動，僅在第3次約會就確立以結婚為前提的交往關係，最終順利步入婚姻。

神咲詩織表示，「想回味的人能看DVD」。（圖／翻攝自神咲詩織Facebook）

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Koara回憶，丈夫在婚前主動向自己的家人說明她過去的演藝經歷，並表達不受外界意見影響的堅定立場，讓她感到非常安心。對方家人態度也相當開明，不僅未表達任何反對意見，反而以輕鬆語氣表達歡迎與感謝，使她深受感動，也讓她更安心進入婚姻生活。

談到過去是否因業界經歷遭受歧視，Koara坦言從業期間確實面對過外界誤解與刻板印象，但那些看法並不符合她的實際狀況。如今退出業界、回歸家庭後，她已幾乎不再被貼上標籤，生活也趨於平靜，能夠專注於陪伴孩子與經營家庭。

對於將過去作品全面下架的決定，Koara表示，現今業界已賦予從業者申請下架的權利，她認為作品在當時被觀眾欣賞過即可，無須長期保留在網路上。她也直言，「想回味的人能去看DVD」，這個決定不僅是為了自己，更是為了2個孩子未來的成長環境著想。

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