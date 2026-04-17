美混血AV女優華麗轉身　52歲成功考取律師執照　曾拍逾370部影片

美國前成人片女星亞西婭卡列拉（Asia Carrera），近日宣布重大人生轉折，她成功通過美國德州律師考試，將成為一名執業律師，生涯華麗轉身引發熱議。



從A片女星到律師堪稱傳奇

綜合美媒報導，現年52歲的亞西婭卡列拉，本名潔西卡斯坦豪瑟（Jessica Steinhauser），出生於紐約，她的父親是日本人，母親是德國人。她在社群平台宣布喜訊時興奮表示「我通過律師考試了」，並形容考試過程相當辛苦。

美國前成人片女星亞西婭卡列拉（Asia Carrera），近日宣布重大人生轉折，她成功通過美國德州律師考試，將成為一名執業律師，生涯華麗轉身引發熱議。（圖/翻攝自X@AsiaCarreraXXX）

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她回憶考試現場時說：「看著這個巨大考場裡將近1000名考生，全都低頭敲著手提電腦，我心想『這些人都是我要擊敗的對手』，但我覺得我表現得很好！」亞西婭卡列拉透露，這是她第二次挑戰，第一次僅以2分之差落榜：「這次我準備得更扎實，模擬考甚至比91%考生還高。」據報導，她此次參加的是為期2天、共12小時的高強度律師考試。

報導表示，亞西婭卡列拉已被登錄於德州州律師協會名冊，並以本名完成註冊，距離正式執業僅一步之遙。亞西婭卡列拉天資聰穎，曾兩度在卡內基音樂廳（Carnegie Hall）內演奏鋼琴，16歲曾赴日本學院教英語。

然而17歲時她不堪父母壓力離家出走，雖取得羅格斯大學（Rutgers, The State University of New Jersey）獎學金入就讀，但離開校園去拍片，她拍過不下370部A片，於2003年宣布退出。

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