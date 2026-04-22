42歲前新聞女主播稻森雅下海拍AV　170cm完美身材+出眾氣質狂吸粉

知名片商「Madonna」近期宣布推出重量級新人，竟是現年42歲、曾在電視台擔任晨間新聞主播的稻森雅（稲森雅）。



雖然已屆不惑之年，但她憑藉著知性氣質與身高170cm的暴力身材，處女作預告才剛曝光就引發轟動。AV達人「一劍浣春秋」更高度評價，直言她若無意外，絕對會成為片商的主力戰將。

稻森雅稲森雅（X@inamori_miyabi）

晨間新聞美貌擔當！42歲前主播「稻森雅」身份引熱議

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一劍浣春秋近日在專欄分析稻森雅的魅力，引述片商說法指出，稻森雅雖然42歲，卻擁有同齡人少見的優雅氣質與親切感。更驚人的是，她那張「美到讓男人不敢直視」的精緻臉蛋，搭配主播身份，完美精確地擊中許多男性的幻想。關於她的主播經歷，片商透露她曾從事晨間新聞播報工作，以亮眼外表帶給觀眾一整天的活力。雖然並非全日本家喻戶曉的全民明星，但在業界屬於「知道的人就知道」的高質感類型，神祕色彩反而增添了不少討論度。

除了身份吸睛，稻森雅的外型條件更是名模等級。她擁有170cm的修長身高，在亞洲女性中顯得氣場十足。一劍浣春秋指出，稻森雅最厲害的地方在於她雖然擁有40歲的成熟韻味，身材曲線卻維持得像30歲左右般玲瓏有致。這種知性與性感的結合，讓她的社群帳號一開通就吸引了大批粉絲追蹤。

面對競爭激烈的暗黑市場，一劍浣春秋相當看好稻森雅的後續發展。他分析，稻森雅的人物設定非常強大，加上身材與顏值的硬實力，不僅有機會走紅，更有望成為該片商美熟女系列的指標性人物。隨著處女作即將問世，這位前主播究竟會在鏡頭前展現出何種與播報台反差的魅力，全亞洲的老司機們都在拭目以待。

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