女優北村海智爆難忍無性婚姻　離婚後報復性尋歡「日夜瘋狂激戰」

日本AV界再傳話題人妻轉行案例！現年34歲的AV女優北村海智，自2024年8月出道以來，憑藉豐滿的身材與前人妻的身分迅速竄紅。



近日她接受日媒《SPA!》專訪，大方揭露自己從家庭主婦轉戰影壇的背後心酸，坦言與前夫長達4年沒有性生活，讓她忍無可忍決定離婚，更在單身後展開「報復性做愛」，大膽行徑讓外界咋舌。

北村海智（Instagram@kitamura_michi）

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無性婚姻是主因！前夫拒當爸 北村海智：婚後才發現是騙局

北村海智透露，她與前夫同居加結婚長達8年，原本以為步入禮堂能解決兩人長久以來的性生活不合，沒想到換來的卻是更漫長的「停機期」。前夫不僅4年不碰她，更在生子計畫上出現分歧。北村海智感性表示，自己非常渴望擁有小孩，但前夫卻堅決不願當爸，導致兩人在溝通無效後分道揚鑣，這段婚姻也成為她投身AV產業的轉捩點。

離婚後的北村海智彷彿「解開封印」，她在相親節目中自爆，過去被壓抑的性慾在恢復單身後徹底爆發。她坦承自己曾度過一段「瘋狂做愛」的日子，最高紀錄一個晚上可以做10次，甚至連續3個月每天「早上約一個、晚上約一個」，透過頻繁的肉體接觸補償過去無性婚姻的空虛。她甚至公開向廣大男影迷喊話：

希望能找到願意跟我生小孩、且能滿足我性慾的人。

剛出道時，北村海智曾對自己的豐滿身材感到自卑，擔心肉感不受觀眾喜愛，沒想到業界反應超乎預期，更有許多影迷專挑她這味。而談到家人，她透露當初入行時父親曾一度氣到要斷絕關係，所幸後來態度軟化，對她說「這是妳的人生」。如今回老家，雙親雖不提拍片一事，但也默默以「健康就好」表達守護。

對於未來，北村海智直言自己對婚姻仍有憧憬，但絕不會輕易引退。她表示這份工作讓她充滿成就感，希望未來的伴侶不僅能滿足她的生理需求，還要能接受她的職業。她也半開玩笑地自嘲：

要達到這些條件好像很難，這也是我目前最擔心的哈哈。

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