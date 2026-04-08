AV女優永井瑪麗亞認未婚生子　無懼爭議挺孕肚拍片：懷孕銷量更好

日本知名AV女優永井瑪麗亞去年宣布懷孕好消息，並於今年2月未婚生下寶貝兒子。



近日她接受訪問，透露自己懷孕期間仍持續拍片，強調：

只要有需求就會繼續拍下去。

永井瑪麗亞（永井マリア）（IG＠nagaimariaofficial1218）

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透露孩子生父是當時交往的男友，但對方並沒有要結婚，但自己已年近30歲，很想要孩子，因此告知對方就算不結婚或他不想要孩子，她仍想要生下來。

永井瑪麗亞透露，孩子生父沒有想結婚，但她一直想要個孩子，所以在雙方同意之下備孕，也告訴對方就算不結婚、不承認孩子，她還是想要擁有一個小孩，而孩子出生後，也如雙方約定的，由女方獨自扶養孩子，但生父有在經濟上給予協助，永井瑪麗亞的家人、兄弟姐妹們也都很疼愛寶寶，讓她無後顧之憂的工作，且媽媽也很支持，本來就希望她早點生小孩。

不過，她因為在懷孕期間仍持續拍AV，引來不小批評，但她透露有些人的癖好就是喜歡看孕婦的片，她想將一生中難得的懷孕狀態紀錄下來，也想將孕婦作品獻給粉絲們，不會太在意酸民度說什麼，而且她強調，挺孕肚時期拍的片銷量更好，如今月收落在1000萬日圓（約49萬港元），年收將近1億日圓（約490萬港元）），更搞笑表示今年恐怕要繳不少稅，而產後休養完之後，她預計在5月復出。

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