重量級女優遭嘲「誰裸都能賺」 親曬前輩相回擊：想成功就要付出
撰文：中天新聞網
出版：更新：
日本片商S1預計於下個月14日推出的重量級新人女優博多彩葉，在正式出道前便在社交平台上反擊外界質疑。
她強調任何職業要站上頂端都需要長期努力，更以前AV女優三上悠亞轉戰啦啦隊的經歷作為例證。
AV達人一劍浣春秋在專欄《Play NO.1》中介紹，博多彩葉被視為能接棒「現象級新人」瀨戶環奈的重要人選。預期她亮相後可能遭遇不少冷嘲熱諷，因此她選擇提前在Instagram限時動態發聲回應。
博多彩葉在貼文中表示，能在各行各業中成功的人本就不多，而能夠持續努力的人更是少之又少。她直言「只要裸體誰都能賺錢」是不知道什麼時代的想法，真正能站到職業頂端的人，實際上都是在工作中長期付出的人。
她在Instagram限時動態中分享三上悠亞在台灣跳啦啦隊的畫面，表示三上悠亞是超棒的大前輩，轉戰不同舞台仍持續努力，給了她不少動力。博多彩葉也提到，外界要否定她的職業選擇是別人的自由，然而不論什麼工作其實都不簡單，她也會好好努力。
