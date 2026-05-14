《拳霸天下》Donald Gibb逝世　享壽71歲　曾合作阿諾、韋史密夫

曾在80年代經典系列電影《鬼馬校園》（Revenge of the Nerds）中飾演Ogre一角而深植人心的性格男星唐納吉布（Donald Gibb），驚傳於近日逝世，享壽71歲。



這項令人心碎的消息最早由《TMZ》與《滾石》雜誌報導，隨後吉布的經紀人也正式向媒體證實了這位影壇硬漢的死訊，不過沒有詳述死因。

Donald Gibb（《鬼馬校園》劇照）

Donald Gibb曾出演《拳霸天下》、《霸王神劍》等多部荷里活電影，與阿諾舒華辛力加、韋史密夫、尚格雲頓等知名影星合作：

+ 4

家人發聲感念精彩一生！兒女悲痛證實：他是無數人的歡樂回憶

唐納吉布的子女在聲明中充滿不捨地表示，父親不僅是一位在銀幕上形象強大的演員，私下更是充滿仁慈的長輩與朋友。

聲明中提到，吉布全心全意熱愛著上帝、家人與影迷，他在漫長的職業生涯中，為全球觀眾帶來了無數笑聲與難忘回憶。家屬也請求外界在此艱難時刻給予隱私空間，共同慶祝他精彩的一生與永存的傳奇。

唐納吉布最為影迷津津樂道的作品，莫過於與尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）合演的武術電影《拳霸天下》（Bloodsport）。這部作品不僅被視為動作片經典，更成功奠定了雲頓「動作英雄」的地位。

在吉布離世的消息傳出後，現年65歲的雲頓也第一時間在Instagram貼出兩人當年的合照，並感性寫下：

安息吧，我的兄弟。

吉布的演藝生涯始於1980年代，早期曾在阿諾舒華辛力加的《霸王神劍》中參與演出，隨後在《通天奇兵》、《夏威夷之虎》等知名影集中嶄露頭角。除了《鬼馬校園》系列外，他的身影也曾出現在《X檔案》與韋史密夫的《街頭超人》中。

雖然在2011年後一度暫別影壇，但今年初他才剛以電影《Hands》重返大銀幕，並完成了新片《Burlesque Ghost Hunters》的拍攝，不料卻在此時傳出噩耗，令影迷唏噓不已。

【延伸閱讀】《血腥死亡營》Jonathan Tiersten逝世 親哥證死訊卻不知其住處（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 5

延伸閱讀：

網紅爆「多重器官衰竭」猝死！ 享年46歲

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】