潔美李寇蒂斯證實69歲姊Kelly Curtis家中離世：她是我一生的知己

美國女演員凱利柯蒂斯（Kelly Curtis）於當地時間５月31日辭世，享壽69歲。她的妹妹、金球獎影后珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）透過社交平台證實噩耗，並以深情文字追悼摯愛姊姊，形容對方是自己「人生中第一位朋友，也是陪伴一生的知己」。



珍美李寇蒂斯在Facebook發文表示，凱莉於家中安詳離世，「在大自然的懷抱中，平靜地離開。」她回憶姊姊擁有令人驚豔的美貌與出色演技，熱愛家人、音樂、旅行與收藏烏龜，也喜歡逛二手商店、玩「Pokemon Go」，並對自己的丹麥與匈牙利猶太裔血統感到自豪。

凱利柯蒂斯Kelly Curtis（Instagram＠jamieleecurtis）

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珍美李寇蒂斯寫道：「她會因為慷慨的愛、鮮明的個性、無窮的好奇心以及獨特的風格而被大家記住。」她還透露，凱莉每年聖誕節都會親手製作招牌杏仁新月餅乾，因此家人都暱稱她為「Cookie阿姨」。而凱莉生前總喜歡以匈牙利祝福語「Isten Veled」（願上帝與你同在）作為道別語，她也以同樣的話向姊姊送上最後告別。

凱利柯蒂斯出身演藝世家，是已故好萊塢傳奇影星東尼寇蒂斯（Tony Curtis）與珍納李（Janet Leigh）的長女。她1956年出生於美國加州聖塔莫尼卡，2歲時便在父母主演的電影《The Vikings》中亮相，展開銀幕生涯。

演藝事業方面，她曾與妹妹共同演出電影《運轉乾坤》（Trading Places），後來也在《衰鬼媽咪》（Freaky Friday）、《慌失失聖誕》（Christmas with the Kranks）及《冤家囍相逢》（You Again）擔任妹妹的助理。她也活躍於電視圈，曾演出《The Sentinel》、《Star Trek: Deep Space Nine》、《The Equalizer》 等多部作品。

除了演員身份外，凱莉近年也投入紀錄片製作，先後執導《Marby Jets Are Go》與《Curling in Stanley》，記錄運動員追夢歷程。雖然未如妹妹般成為國際巨星，但她在影視圈默默耕耘數十年，留下不少作品與回憶。

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