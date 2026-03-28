超新星女優福田ゆあ大方自揭下海全家都知：扮cool時會說是工程師

作為在2025年底所現身的AV要角，現隸屬於Moodyz廠牌的福田ゆあ，非但在出道僅四個月的時間裏頭，總SNS粉絲數便驚人突破了「13萬人」追蹤。



具備十足藝能才華的她，亦積極發展YouTube、TikTok等影音平台，逗趣分享著私下的美食興趣。

福田ゆあ（Instagram@yua_fucuda）

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有趣的是，在聲量扶搖直上之際，福田ゆあ鑒於在個人X（Twitter）小帳裏頭，直言道：

其實加入影業的事情，不管是家人還是朋友，我都是大方公開的喔，所以如果你認識我，就直接跟我說吧

這一句話遍掀起了網友們的討論熱潮，包括大讚道其看待領域的正面態度外，亦對福田ゆあ的大方個性感到驚喜不已。

另外，非但福田ゆあ在該篇貼文中展現大方態度，當中，她也寫下：

調子のって、職業聞かれたら、『システムエンジニアです』とかカッコつけてる時あるから。恥ずい。（意即：有時候我會得意忘形，當被問到職業時、會裝酷說『我是系統工程師』真的超級尷尬。）

福田ゆあ不僅自曝「從事AV女優」一事，都已經跟家人告知，更可愛直呼：有時候我會裝酷說，我是系統工程師。（X@fucuda_yua）

字句間十足吐露其逗趣、幽默個性。然而，隨著福田ゆあ積極投身藝能領域，或許在嶄新的2026年，亦能期待到這位「Moodyz新銳要角」能首度抵台，呈現精彩可期的粉絲見面會行程！呼籲對此感興趣的朋友，不妨就持續鎖定我們的後續追蹤，繼續帶給你更多關乎福田ゆあ的即時情報。

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