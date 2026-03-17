儘管2026才要迎來嶄新的三月份，但截至目前，領域卻接續為粉絲們揭露了多款備受熱議的重磅情報。包括在二月初，河北彩花時隔一年多的時間，正式重返自己的「出道名稱」外，包括多位超新星的正式登場，亦為影迷們發現當前行業的精彩擴張。只是，就在影業蓬勃發展之際，不少的人氣要角們，亦預告在2026年將卸下幕前身份的決定，包括繼我們年初的報導，水川スミレ公開今年將退出日本藝能界外，就在不久前，隸屬於Idea Pocket廠牌的中堅份子——「古乃ほの」同樣無預警地官宣了自己的「引退決定」。



自2022年五月份現身影壇的古乃ほの，雖說歷經了「改名事件」，但透過著她參與偶像組合MiLUNA並大秀歌唱才華，以及屢屢在綜藝節目《月ともぐら》展現豐沛的藝能能量，仍令古乃ほの在去年六月份重新地經營社交平台後，便迅速迎來「破萬追蹤」的佳績，著實能想見她現正坐擁的強勢人氣。

古乃ほの正式透過社交平台官宣，公開將於今年5月31日正式卸下長達四年的AV女優身份。（Instagram@furuhono_）

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只是，雖說在去年六月份正式改名後，透過著出席TRE台北國際成人展以及日本大型戶外攝影會Trend Girls的緣由，十足展現出在藝能事業的企圖心，豈料就在稍早，古乃ほの便透過著社交平台、無預警地發布了自己的「引退決定」。其中，她除了以手寫信的方式，道出了自己確定在今年的5月31日卸下身份，亦暖心寫下「真的很謝謝粉絲們在四年間的支持，因為你們，讓我感受到滿滿的幸福與快樂」文字，誠摯地向粉絲們珍重道別。

值得一提的是，儘管近年如桃乃木香奈、未步奈奈等人氣要角都相繼引退，但大部分在卸下身份後，皆持續於藝能領域活躍。只是在古乃ほの方面，她便明確地在手寫信中表示「引退後不打算再繼續活動」的緣由，便令粉絲們不免感到些許難過。對此，呼籲欲支持古乃ほの的朋友，除了能把握近期的活動機會、面對面地向這位「人氣要角」道別外，無法參與相關見面會的朋友，不妨也能前往古乃ほの的相關社交平台，真摯地留下暖心的祝福話語。

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