人氣AV女優突發引退　自爆體力透支難負荷　轉戰吉原風俗店泡泡姬

日本AV界再拋震撼彈！人氣女優市井結夏日前透過社交平台X（原推特）無預警宣布引退，結束為期3年半的AV生涯。



她坦言因為身體的負荷已達極限，決定停下腳步轉換人生跑道。突如其來的消息讓大批粉絲感到相當錯愕與不捨，也正式為她的女優之路畫下句點。

市井結夏（Instagram@utano_neko_love）

揮別3年半拍攝生涯！感恩發聲「舊帳號停更」

市井結夏在貼文中感性證實，自己已正式卸下AV女優的身分。回顧這3年半的螢光幕時光，她向一路以來支持的粉絲與幕後團隊表達深深的感謝，直言這段經歷讓她收穫良多、心中滿是感激。隨著身分的轉換，她也宣布過去以AV女優名義經營的社群帳號將全面停止更新，與過去的自己正式告別。

針對市井結夏的突然離開，台灣知名AV評論家「一劍浣春秋」也在《Play NO.1》發文分析。他特別指出，市井結夏並非因為在業界發展不順或是人氣下滑才「被淘汰」。事實上，她原本還有工作行程，是她本人主動取消了原訂於4月份的拍攝計畫，毅然決然地退出影視圈。

關於未來的動向，市井結夏也透過全新開設的X帳號向粉絲說明。她坦承，選擇退出AV產業的最主要原因就是「體力不足」，高強度的拍攝讓她的身體實在難以負荷。

目前，她已轉往東京吉原從事泡泡姬（風俗業）的相關工作。她表示現階段的排班不多，身體的負擔相對輕鬆許多，能讓她有喘息的空間。最後，她也堅定地向外界強調，未來絕對不會再回頭接拍任何AV作品，展現了徹底告別螢光幕的決心。

