于朦朧墜樓亡｜陪酒潛規則惹關注　葛斯齊曾揭「淫亂派對」黑幕

內地37歲男星于朦朧日前傳出墜樓身亡消息，震驚演藝圈，事發經過與死因一度引發外界諸多揣測與質疑。



對此，知名狗仔葛斯齊曾在節目中爆料北京演藝圈飯局的場面，讓網友聽完全震碎三觀。

于朦朧的死，令不少網民覺得疑點重重。（于朦朧微博圖片）

于朦朧的死震驚演藝圈。（于朦朧微博圖片）

于朦朧墜樓事件引發外界諸多揣測，狗仔葛斯齊先前在綜藝節目《11點熱吵店》透露，他曾在北京參與多場演藝圈飯局，這些聚會規模龐大，參與者包括明星、經紀人及各大平台主管。

根據葛斯齊的描述，這類飯局通常在高級場所舉行，參與者眾多且經常伴隨灌酒行為。他指出現場經紀人分為兩類，一類是氣場強大的女性經紀人，另一類則多為同性戀者。葛斯齊在節目中提到，這些飯局中常有18線明星負責倒酒陪酒，且現場經常發生親密互動。

知名狗仔葛斯齊曾在節目中爆料北京演藝圈飯局的場面。（資料圖，中天新聞網授權使用）

當被主持人沈玉琳詢問是否可稱之為「淫亂派對」時，葛斯齊表示，認同這樣的說法。他補充說明，這些場合並非邀請外部人士，而是由經紀公司自行培養藝人擔任陪酒角色。葛斯齊也分享自己曾遭遇被灌醉的威脅，但他強調自己並未受到實質傷害。

于朦朧的母親在9月16日正式對外發聲，發布公開聲明表示，愛子是因飲酒後不慎墜樓，並強調：

希望大家理性看待這一意外事件，不再進行猜測。

她表示，公安機關已就事件向家屬完成調查通報，並透露後事已辦理完畢。

