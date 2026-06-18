李連杰無預警曬33年對比照世紀合體謝苗　復刻經典動作讓網民淚崩

華語影壇最經典的「功夫父子檔」世紀合體了！



功夫皇帝李連杰6月17日在微博無預警大曬與謝苗跨越33年的合照對比，並感性配文寫下：「一眨眼，兒子就長大了。」隨後謝苗也立刻轉發回應：「這一眨眼，30多年吶老爸！」兩人不僅完美復刻當年的拍照動作，戲外延續超過30年的深厚情誼，更瞬間引發全網熱議，讓無數影迷直呼「真的看到鼻子發酸！」

功夫皇帝李連杰6月17日在微博無預警大曬與謝苗跨越33年的合照對比，並感性配文寫下：「一眨眼，兒子就長大了。」隨後謝苗也立刻轉發回應：「這一眨眼，30多年吶老爸！」（微博@李連杰）

夢回經典！銀幕父子緣牽33年

回顧這段影史佳話，1993年年僅9歲的謝苗被名導王晶相中，在經典功夫片《新少林五祖》中首次飾演李連杰的兒子「洪文定」，精湛的武打身手與超齡的沉穩演技一炮而紅。隨後兩人又接連合作《給爸爸的信》（又名《赤子威龍》）等多部作品，倔強兒子與高冷老爸的組合深入人心。

今年兩人頻頻同框，1月時才剛還原《新少林五祖》的經典名場面，如今再度曬出橫跨33年的對比照，直觀展現了時光的流轉。不少網友紛紛留言表示：

「這真的是時代的眼淚！」

「看到這張照片，眼眶莫名就紅了。」



功夫魂不滅！李連杰力挺謝苗新片「扛起新片種」

李連杰與謝苗多年情誼早已超越銀幕父子。日前李連杰拍影片全力為謝苗的最新力作《火遮眼》跨海應援，片中他驕傲地表示：「兒子謝苗終於站出來了，扛起一個新的片種。」除了隔空喊話「老爸為你感到驕傲」，他更在連線中語重心長地叮嚀謝苗「保持謙卑，路才會更遠」，提攜後輩的暖心舉動令人動容。

從當年《新少林五祖》中謝苗被李連杰單手托舉演戲，到如今謝苗在《火遮眼》中也開始托舉小演員楊恩又，這對被媒體譽為「華語影壇獨一份的溫情印記」的父子檔，不僅戲外情誼不變，更用行動完成了華語功夫電影薪火相傳的浪漫隱喻。

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