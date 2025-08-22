30歲人氣小生被前女友爆出軌恐星途盡毀　老闆于正：這女有點問題

現年30歲的內地人氣小生許凱，因2018年出演古裝劇《延禧攻略》飾演富察傅恆走紅，收穫不少粉絲。而近日其主演的新劇《子夜歸》剛開播，就被前女友同是演員的許荔莎大爆猛料，直指因他與同公司的趙晴開房，所以導致大家分手，還預告會將所有的事情慢慢告訴大家，事件隨即成為熱話，引起全網關注。

許凱因《延禧攻略》走紅。（《延禧攻略》微博圖片）

許荔莎在微博發貼文表示：「2025年第一大瓜來咯，家人們，我不是許凱現在的女朋友，我是22年年底因為趙晴開房被拍跟許凱分手的，之後我會慢慢把所有事情都告訴大家。」言語中已透露曾與許凱有一段情，直接點名因趙晴介入而令大家分手，而許凱與趙晴確實在2022年被影到在高鐵站擁抱，隨後一同走進同一酒店，直到隔天才走出來。

許荔莎發大爆許凱出軌。（許荔莎微博圖片）

而身為許凱與趙晴老闆的于正，針對許荔莎的爆料就立即在微博發聲明回應：「我們已經取證，並且準備報警和提告誹謗，因為演員正在拍戲，要等收工之後去警局報案，同時我也聯繫了律師，後續會有警局回執和聲明給到大家，我覺得微博不是公審的地方，把一切交給法律，相信法律的公正，遠比公說公有理，婆說婆有理來得有意義，身正不怕影子斜，我誓與惡勢力鬥爭到底。」

而之後許荔莎就透過微博回應于正：「于正老師，總不能因為我談戀愛被綠被駡還要報警抓我吧？」而她亦強調自己所說的每一句話都是真的。

于正直播。（影片截圖）

于正除了在微博發文之外，還直播回應該事件，直指許荔莎根本就是一個私生飯，愛而不得：「司馬昭之心 路人皆知，我為甚麼今天開直播我也不害怕，因為都是假的，假的這個女的嘛，這有點問題（腦袋）你知道吧！然後騷擾過許凱，然後他們在拍戲的時候加過微信，確實許凱把他刪了，各種惡心的那個微信都有啊！許凱就把她拉黑的，你愛而不得，你就是一個私生飯，你明白嗎？」

于正表示會報警處理。（于正微博圖片）

而身為男主角的許凱亦有就事件作出回應，透過工作室發出聲明指目前是處於單身狀態，有關「非單身」、「出軌」等相關傳聞均屬惡意虛構的不實信息，強調會採用法律手段追究相關人員法律責任。而趙晴亦透過工作室發出聲明澄清，指網絡上出現的「小三」、「戀情」、「出軌」等信息皆為不實消息，強調現處於單身狀態，針對該事件已經進行取證，並保留追究法律責任的權利。

許凱和趙晴已透過工作室發聲明澄清。（許凱微博圖片﹑趙晴微博圖片）