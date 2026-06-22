人氣女優淺野心展現「油畫創作」引熱議　粉絲激讚似梵高《星夜》

多元發展的領域，包括許多頂流要角們如：瀬戸環奈、辻井ほのか和葵伊吹等人，都透過著SNS展露出自己的運動長才外，亦有許多人氣要角們，相繼向粉絲們分享自己的驚人才藝！



比方隸屬於龍頭大廠的淺野心（浅野こころ），不光有著熱愛美食的個性，其亦經常於日本文字創作平台note中撰寫散文，展現出不俗的文學風采。

AV女優淺野心（浅野こころ）展現「油畫創作」引熱議。（Instagram@kkorokorococoroo）

淺野心（浅野こころ）的「油畫創作」，吸引超過2000人朝聖按讚：

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然而，儘管上述的嗜好，已十足叫群眾們感到驚艷，但透過著不久前，淺野心公開自己的油畫作品緣由，便又再掀起了粉絲們的討論熱潮！包括大讚道色彩的層次，以及光影的形塑外，更寫下「這幅畫，讓我想到梵高（Vincent Van Gogh）的《星夜》！」留言，表露出對淺野心藝術天份的欽佩。

值得一提的是，其實除了此回的油畫創作，締造下了不小的討論熱潮，包括在X（前稱Twitter，推特）吸引超過2000人朝聖按讚外，其實，淺野心在個人小帳上，也經常分享自己的小型插畫，十足顯露出其藝術天賦。

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