瀨戶環奈TRE成人展獲「白金級女優」談對香港台灣粉絲印象大不同

日本人氣AV女優瀨戶環奈對台灣相當有情感，每次到台都指定要喝珍珠奶茶。她透露對「五十嵐」這個手搖品牌特別有印象，原因竟然是因為她的經紀人名字剛好就叫做「五十嵐」。



在業界創下了多項難以超越的輝煌紀錄。她不僅打破了知名影音平台FANZA創站以來的「收藏數紀錄」，更在「2025下半年度」榜單中強勢奪下冠軍寶座。

在2026年TRE台北國際紅人展中，瀨戶環奈破格升級，成為繼三上悠亞、河北彩花、新有菜和櫻空桃之後，史上第5位榮獲「白金女優」。（IG＠setokanna_）

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在2026年TRE台北國際紅人展中，她更是破格升級，成為繼三上悠亞、河北彩花、新有菜和櫻空桃之後，史上第5位榮獲「白金女優」。

除了工作表現亮眼，瀨戶環奈運動細胞很好，與甜美外表有著極大反差。自嘲最不會足球，「雙腳應該只擅長跑步」，曾是排球校隊成員的她，最支持日本爆紅的排球最強兄妹檔「石川祐希與石川真佑」。因為過去經歷過極為密集的排球培訓，也讓她非常懷念那段鍛鍊時光，未來想挑戰攀岩、衝浪等極限運動來突破自我。

瀨戶環奈很喜歡台灣粉絲，說起各地支持者的差異，她笑言香港粉絲比較內斂，日本粉絲像朋友，而台灣粉絲則是「應援超狂熱」，讓她留下無比深刻的印象。

她透露，未來在作品中想要挑戰具有侵略性的「年上姊姊」角色，打破以往大眾對她開朗、大方的既定印象，更期盼有機會能登上台灣或日本的綜藝節目，展現更多元的一面。

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