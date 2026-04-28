白田麻衣首登TRE成人展預告尺度將「更大膽」　視三上悠亞為榜樣

年度盛事「TRE台北國際紅人展」（原TRE台北國際成人展）將於7月3日至7月5日在台北南港盛大登場，萬德佛（Onederfour）攤位今年重磅邀請到日本女星白田麻衣首度到台參戰！



面對初次登上TRE舞台，白田麻衣坦言比起緊張，內心更多的是期待與興奮，並期盼台灣粉絲能牢牢記住她的名字。

白田麻衣（IG＠shirotama.0907）

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被問到自己的最大魅力，白田麻衣笑稱是「反差感」與「零距離」，她形容自己外型雖然看似強勢，私底下卻是個內心非常愛撒嬌的「室內派」貓奴。她用「努力型」、「很會撒嬌討喜」及「坦率」三個關鍵字來形容自己。在寫真圈中，她將人氣女星「三上悠亞」視為憧憬對象，敬佩她不只可愛，更懂得展現自我魅力，期許自己也能拓展更多表現的可能性。

有趣的是，當聊到私下心儀的男性類型時，白田麻衣大方透露自己喜歡體型高大、有男子氣概的男生，甚至直接點名知名格鬥漫畫「刃牙」中的硬漢角色「花山薰」，展現出有別於甜美外表的獨特幽默品味。

白田麻衣對台灣粉絲有著特殊的情感，她回憶過去來台參加活動時恰逢心情低落，是台灣粉絲透過社群網路（SNS）持續給予溫暖關心，讓她深刻體會到「應援的力量」並重新打起精神撐到最後。為了回饋這份熱情，她目前正努力學習中文，最想親口對粉絲甜喊：「我想盡快見到你」以及「謝謝！我愛你！」。

針對這次的TRE見面會，白田麻衣更是誠意滿滿，預告在萬德佛攤位準備了過去從未公開過的內容，甚至透露會有「更大膽的呈現」，保證讓到場粉絲絕對不後悔。她非常期待能在現場用超近距離與粉絲對視、握手與聊天。工作敬業的她也分享，過去曾在極寒的雪山穿著比基尼拍攝，但只要一對著鏡頭就能開心到忘記寒冷，足見她對這份工作的熱愛與專業。

活動門票將於5月4日（一）中午12:00開放VIP信徒搶先購，5月5日（二）中午12:00於JKFACE平台正式開賣。此外，粉絲必搶的《白田麻衣限定拍立得》也將於5月4日下午13:00正式販售。

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