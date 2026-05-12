「AV籃球女神」辻井穗乃果打波受重傷　斷韌帶+骨折　傷癒至少1年

日本成人演藝圈驚傳嚴重意外！以精湛籃球球技走紅社交平台、獲封「暗黑籃球女神」的人氣女優辻井穗乃果（辻井ほのか），日前在X（原Twitter）發布令人揪心的消息。



她透露於5月3日參加籃球比賽時不幸受傷，原以為只是普通扭傷，未料檢查後發現傷勢慘重，甚至可能危及職業生涯，目前演藝工作已全面停擺。

辻井穗乃果（辻井ほのか）（Instagram@5.tsujihoka）

以為扭傷竟是噩夢！診斷出「雙韌帶斷裂」加骨折 復健至少一年

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辻井穗乃果在社交平台公開診斷報告，內容令人震驚。傷勢包含內側副韌帶與前十字韌帶「完全斷裂」、半月板損傷以及骨折。醫師給出的結果相當不樂觀，指出術後至少需要長達一年的復健期才能恢復。受傷病影響，辻井目前已無法進行任何拍攝與演藝活動，對於突如其來的變故，她也向已約定合作的廠商、事務所及粉絲致上深深歉意。

事實上，這並非辻井穗乃果首次遭遇運動傷害。她感性表示，過去就曾因傷被迫放棄籃球夢，近期好不容易重拾信心、想要再次挑戰自我，卻沒想到噩夢重演。她在文中特別向球場上的戰友致歉，遺憾無法繼續並肩作戰，字裡行間流露出對夢想被迫中斷的無奈與不甘。

辻井穗乃果（辻井ほのか）在Instagram分享的她打籃球的相片（Instagram@5.tsujihoka）

儘管面臨漫長的空白期，辻井穗乃果並未就此喪志。她強調這次受傷反而讓她更看清自己對籃球與演藝工作的熱愛，目前「想再次站起來的心情非常強烈」。她堅定表示將會積極配合治療，目標是早日康復，再次回到她最喜愛的球場與工作崗位。隨著消息傳出，廣大粉絲紛紛湧入社交平台留言，為這位勇敢的「籃球女神」加油打氣，期盼她能早日戰勝傷痛，重現場上英姿。

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