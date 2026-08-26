河北彩花被指雙面人　遭爆私下不服三上悠亞　與瀨戶環奈較勁內幕

日本AV女優河北彩花（河北彩伽）近期因高人氣受到關注，預計下月赴台舉辦見面會。擁有亮眼外型與百萬社群追蹤的她，過去更曾被外界視為三上悠亞的接班人，話題度始終居高不下。



根據「鏡週刊」報導。近日有自稱曾與她合作過的台灣業界人士爆料，指稱河北彩花私下個性與公開形象存在落差，被貼上「假面甜心」標籤。

人氣AV女優河北彩花（圖/翻攝自X@Saika_Kawakita）

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據爆料者透露，河北彩花過去曾在台北國際成人展談及「接班三上悠亞」的壓力，甚至一度情緒激動落淚，坦言自己沒想到會如此激動。

不過，該名業界人士卻聲稱，她私下對於自己與三上悠亞的比較有不同想法，認為自己有機會超越前輩。

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除了三上悠亞之外，河北彩花與另一名人氣女星瀨戶環奈的比較，也成為爆料內容焦點。由於兩人經常被外界拿來比較，粉絲間也各有支持者，爆料者宣稱，河北彩花私下對此相當在意，甚至擔心兩人同台時遭搶走關注度。

另有工作人員透露，過去在台北國際成人展期間，瀨戶環奈因為外型及現場表現受到不少關注，活動結束後河北彩花隨即更新社群動態，爆料者因此解讀她似乎不想讓話題焦點被其他人搶走。

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