「三上悠亞體毛」拍賣　底價1000狂炒至300萬日圓成交　本人驚呆

日本女星三上悠亞近期加盟TPBL職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，在台灣人氣變得更高。



最近她在接受訪問時就分享，過去還在成人界活躍時，就發現有一張壓著自己體毛的卡片，登上拍賣平台後，以300萬日圓（約港幣15萬元，下同）落槌成交，令她有些受驚。

三上悠亞最近接受日本朝日電視台深夜綜藝節目訪問時，分享自己當初還活躍在成人界時，某天在網路上看到一張夾著自己體毛的交換卡正在競標，原本底價只有1千日圓（約港幣50元），不過後來竟然飆漲至300萬日圓落槌成交，這令她不禁直呼：

原來我的毛髮這麼有價值。

另外，三上悠亞也在節目上聊到有關自己拍片的片酬，她表示，在尚未引退前，這個數字都會被要求不能公開，畢竟每位女優的價碼都不一樣，如果造成薪資上談判的困擾也不會是好事。

三上悠亞於2023年宣布從成人界引退，她透露，當時買了一隻價值1千萬日圓、約港幣50萬元的名錶給自己，作為引退紀念品。

