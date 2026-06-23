三上悠亞強硬私訊質問女網民　只因其發文吐槽御用髮型師剪壞頭髮

最近許多人去日本玩時會順便去髮廊弄個頭髮，只是似乎並非所有當地髮型設計師都有品質保證。一位日本女網友「鐵火醬」在推特上抱怨，自己因為看了「暗黑女神」三上悠亞的推薦影片而前往潮流聖地表參道的一間髮廊剪頭髮，未料這位美髮師把她頭髮剪壞，讓即將出國的鐵火醬相當難過。她將這段經歷PO上網，未料除了收到許多其他網友的類似意見之外，居然疑似遭到三上悠亞本尊肉搜（人肉搜索、起底），引發話題。



朝聖御用髮型師 慘變狗啃頭太心碎

鐵火醬提到自己特地空出時間，預約了專門幫三上悠亞打理造型的美容師，也相當期待。只是這位美髮師在同一個時段安排了大概5個客人，不僅等待時間非常久，也讓鐵火醬覺得這位美髮師做事情的方式很敷衍、一直在趕工。這位美髮師先幫鐵火醬的頭髮吹乾，接著用電棒捲把頭髮捲好後才開始剪頭髮，到這邊已經讓鐵火醬覺得大事不妙，事後確實整個頭都像狗啃的一樣。

三上悠亞（Instagram@yua_mikami）

鐵火醬為此直呼：

我內心受到很深的傷害，明明想剪出層次感，髮尾卻被剪成參差不齊的鋸齒狀，已經沒臉出現在其他人面前了！果然髮廊不能隨便換。

她貼出這段經歷後，許多網友都私訊自己在該間髮廊的悲慘經歷，且不少人都跟鐵火醬一樣，指名的是三上悠亞的御用美髮師。

收本尊強硬私訊 驚爆個資外洩惹議

然而誇張的事情不只如此。鐵火醬聲稱自己收到三上悠亞本人傳來的私訊，對方以相當強硬的口吻詢問：

妳都已經出社會了，卻還在用學生優惠？

網友鐵火醬出國前夕弄造型，卻被剪得慘不忍睹。（X圖片）

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這件事讓鐵火醬大吃一驚，「她連我這次是第二次去這家店，以及上次來店時還是大學生、用過學生優惠這些事都知道。」鐵火醬強調這次消費是用一般正常價格，而且對於三上悠亞是透過何種管道得知這些店家才能掌握的個資非常在意。

三上悠亞甚至6月22日還分享一支影片，內容就是前述這位美髮師在網路上第一次被炎上，情緒相當低落，於是三上悠亞帶她去迪士尼樂園散散心。

三上悠亞（右）乾脆找設計師好友一起上YouTube。（YouTube@yua_mikami）

她甚至還自稱就是「好幾次被炎上的過來人」，對於這次引發爭議，三上悠亞鼓勵自己的設計師好友「那就是妳出名了」，更說只要好好面對那些願意指名自己的顧客就夠了。

設計師則說自己已經努力了10年，才第一次放了五連休，未料就被炎上，還為此已經2天沒吃飯。只是這段影片發出後，三上悠亞設為禁止留言，許多鄉民更認為這簡直火上澆油，更讓原本不知道是誰的設計師直接露臉，個資外流疑雲更是難以止息。

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