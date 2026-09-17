Netflix挑情醜聞｜孫藝珍清純女神到惹火人妻　網民爆4大熱議點！

韓國「國民初戀」孫藝珍升格人母後攜手池昌旭與Nana（林珍兒）首部回歸大作，Netflix古裝韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）定於9月18日全球獨家上線，並一口氣播出全劇8集。作品未開播已被韓國當局評定為最高級別的「19禁」限制級（即19歲以上觀看，規格相當於香港三級電影）。巧合的是，其丈夫玄彬主演的Disney+話題劇《韓國製造》（Made in Korea）亦於同月播映，夫妻二人首度在各大串流平台正面交鋒，隨即在各大社交平台掀起熱烈討論。不少網民直言，本劇是孫藝珍出道以來最大尺度的突破，並梳理出四大最受期待的「破戒」看點。



Netflix古裝韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）定於9月18日全球獨家上線。（《挑情醜聞》預告影片截圖）

Netflix全新韓劇《挑情醜聞》定於9月18日全球獨家首播。（IG@netflixkr）

孫藝珍《挑情醜聞》四大「破戒」核心看點：

一．人妻人母撞正19禁極限 網民打趣玄彬「心臟頂唔頂得住？」

孫藝珍自2022年與玄彬結婚並誕下愛兒後，形象一直保持溫馨優雅。如今首度產後復出即挑戰「19禁」大尺度，與過往深植人心的「純情」形象形成鮮明對比。Threads等社交平台上不少網民調侃：「孫藝珍婚後居然接咗19禁大尺度劇！」、「真係估唔到清純女神會挑戰全道嬿當年個震撼角色」，甚至有讀者打趣留言「玄彬看這部劇時心臟要夠大」。

孫藝珍丈夫玄彬主演的Disney+話題劇《韓國製造》（Made in Korea）亦於同月播映。（微博＠玄彬）

孫藝珍自2022年與玄彬結婚並誕下愛兒後，形象一直保持溫馨優雅。（IG@yejinhand）

「孫藝珍婚後居然接咗19禁大尺度劇！」 網民留言

「玄彬到底知唔知情？」 網民留言

亦有劇迷感同身受表示：「做媽媽後更明白她那種想做回自己的渴望，演員到這階段挑戰突破是好事。」夫妻二人各自在事業上發光發熱，再添佳話。

「做媽媽後更明白她那種想做回自己的渴望，演員到這階段挑戰突破是好事。」 網民留言

孫藝珍於2022年與玄彬結婚。（小紅書@Love kim）

孫藝珍自2022年與玄彬結婚並誕下愛兒後，形象一直保持溫馨優雅。（IG@yejinhand）

二．「國民初戀」黑化轉型 挑戰演暗黑「蛇羯惡女」

改編自經典作品的《挑情醜聞》中，孫藝珍飾演的「趙氏夫人」表面高雅端莊，內裡卻是不甘受禮教束縛、暗中設局操控人心的貴族女性。宣傳物料中可見她手持煙斗、眼神由甜美轉為致命誘惑，甚至主動設下暗黑賭約。網民極度期待她如何甩開以往「國民初戀」的甜美框架，展現從未見過的黑暗眼神。

《挑情醜聞》中，孫藝珍飾演的「趙氏夫人」表面高雅端莊，內裡卻是不甘受禮教束縛、暗中設局操控人心的貴族女性。（IG@netflixkr）

孫藝珍早期走的是清純路線並被網民封為「國民初戀」。（小紅書@嘻嘻落落的美人呀）

有劇迷直言：「不敢相信清純女神要挑戰當年那個震撼角色，好期待她的演技爆發。」孫藝珍亦自言，趙夫人端莊外表與真實內心截然不同，是個需要像工匠般一針一線雕琢的角色。

清純女神孫藝珍要挑戰當年那個震撼的角色，網民紛紛表示震驚。（小紅書@嘻嘻落落的美人呀）

比孫藝珍年輕約5歲的池昌旭在《挑情醜聞》飾演「朝鮮第一風流才子」趙元，兩人在劇中展開一場危險的愛情賭局與情慾攻防。（《挑情醜聞》預告影片截圖）

三、攜手年下男池昌旭 交織肉搏與情慾攻防

比孫藝珍年輕約5歲的池昌旭，飾演「朝鮮第一風流才子」趙元，兩人在劇中展開一場危險的愛情賭局與情慾攻防。預告與劇照中火花四射，二人的身形線條與化學反應，成為女性觀眾集中討論的焦點。

池昌旭在《挑情醜聞》飾演「朝鮮第一風流才子」趙元。（《挑情醜聞》預告影片截圖）

「終於等到孫藝珍與年下型男的極限拉扯，光看顏值已值回票價。」 網民留言

比孫藝珍年輕約5歲的池昌旭在《挑情醜聞》飾演「朝鮮第一風流才子」趙元，兩人在劇中展開一場危險的愛情賭局與情慾攻防。（IG@jichangwook）

四：鄭址宇操刀美學風格 重塑朝鮮禮教與法式情慾

本劇由曾執導限制級電影《銀嬌》的名導鄭址宇執導，故事改編自1782年法國經典小說《危險關係》，亦是2003年韓國限制級電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》的劇集重啟版。導演將朝鮮時代的禮教壓抑與法式情慾結合，拍出高質感的感官場面，而非純粹賣弄裸露。有影迷指出：「尺度只是敲門磚，三個聰明人互相算計、誰先動心誰就輸，才最迷人。」

《挑情醜聞》由曾執導限制級電影《銀嬌》的名導鄭址宇操刀，故事改編自1782年法國經典小說《危險關係》。（《挑情醜聞》預告影片截圖）