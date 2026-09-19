Netflix挑情醜聞｜池昌旭與Nana床戲肉搏！19禁破格全裸震撼網民

Netflix最新「19禁」古裝韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）於9月18日全球全集上線，這部由孫藝珍（或譯孫藝真） 、池昌旭與Nana（林珍兒或林珍娜 ）主演的8集古裝劇，改編自法國經典小說《危險關係》及2003年韓國電影《朝鮮男女相悅之詞：醜聞》（Untold Scandal / 스캔들: 조선남녀상열지사），並由《銀嬌》導演鄭址宇執導，劇中池昌旭與Nana獻出演藝生涯最大尺度的全裸親密床戲，Nana更有露點演出，相關話題瞬間登上亞洲多地熱門搜尋榜。網民一面驚呼震撼，一面議論「兩位大牌演員何至於做到這個地步」，掀起「為藝術突破」與「靠尺度博眼球」的兩極之爭。



Netflix最新「19禁」古裝韓劇《挑情醜聞》（The Scandal）於9月18日全球全集上線。（《挑情醜聞》劇照）

《挑情醜聞》中池昌旭與Nana獻出演藝生涯最大尺度的全裸親密床戲，Nana更有露點演出，相關話題瞬間登上亞洲多地熱門搜尋榜。（《挑情醜聞》宣傳海報）

危險三人遊戲 孫藝珍設下情慾賭局

《挑情醜聞》故事背景設定於朝鮮時代，被封建禮教與名份束縛的貴族女性趙夫人（孫藝珍飾），表面上是端莊賢淑的門面，私下卻擅長玩弄人心。她與風流倜儻、遊戲人間的堂弟趙元（池昌旭飾）立下賭局：趙夫人命趙元去引誘守節九年、恪守婦道的寡婦安熙妍（Nana飾），若趙元成功奪取熙妍的真心與身體，趙夫人便將自己作為賞賜獻給他。然而，這場以情慾與自尊為籌碼的危險遊戲，最終卻讓三人徹底在情慾中失控。

《挑情醜聞》由孫藝珍、池昌旭與Nana（林珍兒）主演的8集古裝劇。（《挑情醜聞》劇照）

《挑情醜聞》故事背景設定於朝鮮時代。（《挑情醜聞》劇照）

《挑情醜聞》中池昌旭與Nana獻出演藝生涯最大尺度的全裸親密床戲。（《挑情醜聞》劇照）

第7集全裸親密戲惹議 部分地區平台進行模糊處理

劇集話題核心在第7集中，池昌旭與Nana上演長達數分鐘的大尺度親熱戲，池昌旭大膽露臀，Nana更上身赤裸露點。《挑情醜聞》這段親密床戲是兩人出道以來最破格的演出，部分地區的播放平台因應19禁級別限制，對過激鏡頭進行了模糊或遮蓋處理。

「沒想到有生之年能在韓劇中看到池昌旭的屁股，完全不敢睇。」 網民留言

「Nana徹底顛覆了以往的螢幕形象，怎麼從女團變成了這樣啊。」 網民留言

池昌旭與Nana在《挑情醜聞》上演長達數分鐘的大尺度親密戲，池昌旭大膽露臀，Nana更赤裸上身露點。（IG@jin_a_nana）

池昌旭與Nana在《挑情醜聞》上演長達數分鐘的大尺度親密戲，池昌旭大膽露臀，Nana更赤裸上身露點。（IG@jin_a_nana）

現實好友變情人場面火熱 網民評價兩極化

戲內情感熾烈，戲外其實是相識多年的圈中好友，這種強烈反差令討論度再翻倍。有網民設身處地表示：「兩個熟人拍這種高強度床戲，換作是我肯定尷尬到崩潰，他們的專業態度真的令人佩服，真是敬業啊。」

戲內情感熾烈，戲外池昌旭與Nana是相識多年的圈中好友。（IG@jichangwook）

池昌旭與Nana戲外其實是相識多年的圈中好友。（IG@jin_a_nana）

然而，網絡亦出現部分質疑聲音，認為以池昌旭與Nana現時的知名度與業界地位，根本無須靠大膽鏡頭搶眼，「好端端的實力派演員，何必做到這一步」。不少理智觀眾則呼籲分清角色與現實，不必將劇中的情慾投射到演員本人身上。

池昌旭與Nana在《挑情醜聞》上演長達數分鐘的大尺度親密戲，池昌旭大膽露臀，Nana更赤裸上身露點。（《挑情醜聞》劇照）

有部分網民認為以池昌旭與Nana現時的知名度與業界地位，根本無須靠大尺度鏡頭搶眼。（IG@jichangwook）

當事人回應：鏡頭皆為角色情緒與命運服務

面對爭議，Nana接受訪問時表示，接演該劇是出於對鄭址宇導演的高度信任，認為突破底線的戲份是角色破除封建枷鎖與命運轉折的必然產物，絕非刻意博眼球。池昌旭則將這場親密戲比喻為一場「獵人反被獵物吞噬」的心理實驗，強調動作與細節皆在呈現人物的動搖與崩潰。製作方亦補充，劇集旨在呈現朝鮮時代男女在壓抑環境下的眼神拉扯與心理博弈，並非單純追求情慾表達。

面對《挑情醜聞》大尺度的床戲爭議，Nana接受訪問時表示，接演該劇是出於對鄭址宇導演的高度信任，認為突破底線的戲份是角色破除封建枷鎖與命運轉折的必然產物，絕非刻意博眼球。（《挑情醜聞》劇照）