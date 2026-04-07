日本女優繪戀空消失1年當OL自爆超慘　遭職場欺凌到「無法出門」

日本AV女優繪戀空（絵恋空）消失一年去哪了？答案竟然是去當上班族了！繪戀空近日無預警開設YouTube頻道，大方分享這一年來她隱藏身分、潛入職場當起「普通上班族」的奇幻旅程。



雖然學會了Excel、了解了存錢的重要性，但她也坦言這場「社會實驗」最終宣告搞砸，目前因身心狀態不穩，暫時無法回歸暗黑業界。

繪戀空分享這一年來她隱藏身分、潛入職場當起「普通上班族」，坦言這場「社會實驗」最終宣告搞砸，目前因身心狀態不穩，暫時無法回歸暗黑業界。（IG@erensora_official）

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隱身一年圓「OL夢」！繪戀空學會Excel、驚見職場霸凌

繪戀空在首支影片中坦誠分享，自去年4月起，她為了圓一個「普通女孩」的夢想，決定給自己最後一次機會，拉著皮箱投身職場當上班族。在這段日子裡，她不僅學會了使用辦公室必備的Excel軟體，也深刻體會到社會新鮮人的金錢觀。

繪戀空分享近一年去當上班族情況。（YouTube@絵恋空の絵空事）

雖然幸運地沒被認出女優身分，但在平凡的生活中，她也見識到了現實殘酷的一面。繪戀空直言：

職場霸凌確實是存在的！

雖然工作過程相對和平，但這一年的OL實習也讓她徹底看清理想與現實的差距。

原本以為能成功轉型普通人，但繪戀空卻在影片中無奈表示：「我搞砸了。」她坦言，在嘗試回歸正常社會生活的一年後，心理狀態變得極度不穩定，甚至出現「一醒來就沒法下床」，或是「完全無法踏出家門」的嚴重情況。

這段崩潰的經歷讓她意識到，從過去離家出走到進入AV業界，自己長期以來的軌跡與社會脫節得有多嚴重。因為擔心現在的狀況會給劇組添麻煩，她宣布暫時沒有回歸業界的計劃，讓許多期待她復出的粉絲感到相當心疼。

對於「上班族挑戰」慘烈收場，繪戀空決定先給自己空間靜養，暫時把重心放在經營YouTube頻道。她表示，未來會以更輕鬆、悠閒的方式分享生活，試著找回與社會接軌的節奏。這段「社畜夢碎」的告白，不僅引發網友熱議，也讓不少每天苦哈哈的上班族留言感嘆：

原來當普通人真的沒那麼容易！

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