女優村上悠華爆曾遭霸凌「患病痛轉拍AV」　爆紅後接祖母同住盡孝

日本23歲AV女優村上悠華於23歲出道，憑藉甜美外型與親和力累積高人氣。



然而，她在接受日媒採訪時拋出震撼彈，透露自己入行前曾是一名遊覽車導遊。原本滿懷憧憬入行的她，卻不幸淪為極端血汗職場的受害者，不僅每日睡不到幾小時、罹患永久性腱鞘炎，最後靠著看到三上悠亞的社群貼文，才絕地反擊翻轉命運。

村上悠華（Instagram@murakami_yuka_）

入行憧憬敵不過黑心職場！每日朝五晚九還被前輩霸凌

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村上悠華回憶，高中畢業前因深受一名優秀導遊吸引而入行，不料剛入職就碰上新冠疫情。公司安排了漫長的跨區培訓，讓她頻繁往返關東與福島。當時她每晚11點清掃完巴士回到宿舍後，還得熬夜預習行程，朝五晚九長期超繳體力；加上低薪與前輩的言語霸凌，讓她身心瀕臨崩潰。雖然她極具敬業精神，甚至為了手寫導覽筆記留下永久性腱鞘炎，但高壓環境仍讓她直言「當時只想好好睡一覺」。

看到三上悠亞大受衝擊！瞞公司私下面試「確定出道秒解脫」

在最絕望之際，村上悠華偶然在社群平台看到AV女優三上悠亞的照片，被其生活狀態深刻衝擊，產生「原來人生還有這種選擇」的念頭。由於原公司規定「沒找到新工作不准走」，她便利用特休悄悄前往事務所面試，確認能以片商S1專屬女優出道後，才謊稱轉職順利向公司遞出辭呈。得知確定出道的那一刻，她心中唯一的念頭就是「終於能逃離這個黑心環境了！」

舊同事公開本名還預約活動 前男友驚喜傳訊送祝福

即便順利離職，過往的血汗職場仍帶來不少驚險插曲。村上悠華爆料，自己首次開IG直播時，昔日合作的司機竟突然現身留言區公開她的本名，甚至有前同事特地預約參加她的粉絲見面會。不過經歷過極端折磨的她相當豁達，笑稱「比起過去的苦，這些反而給了我很好的談話素材」。而對於轉行，身邊親友也給予尊重，連交往5年的前男友得知後，也傳訊息關心「要注意身體，好好加油」，讓她備感溫暖。

全靠祖母拉拔大 接至東京同住「為了最重要的家人無悔」

談及人生最重要的支柱，村上悠華坦言是從小撫養她長大的祖母。當年初中畢業後父母並未在專門學校的申請文件上簽字，為了不給祖母負擔，她才選擇提供宿舍的車導工作。如今闖出一片天後，她已將獨居在家鄉的祖母接到東京同住。村上悠華感性表示，祖母是她唯一的家人，自己並不後悔踏入成人產業，雖然理解社會上有不同聲音，但這份工作讓她遇見許多認真看待生活的人，未來也會帶著對祖母的愛繼續努力。

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