38歲性感女神分手後發現懷孕　未婚夫被爆有「邪門性癖」愛飲尿

38歲荷里活女星美瑾霍絲（Megan Fox）與未婚夫Machine Gun Kelly（MGK）交往4年，也多次鬧分手，又一度訂婚、經歷流產，美瑾霍絲更指控未婚夫偷食，本以為兩人會正式分道揚鑣。不過上個月總算是宣布好消息，美瑾霍絲在社群分享孕肚照，宣布懷孕，孩子的爸就是Machine Gun Kelly。



38歲荷里活女星美瑾霍絲（Megan Fox）與未婚夫Machine Gun Kelly（MGK）交往4年，也多次鬧分手。（IG@meganfox）

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美瑾霍絲和前夫育有3子，這次懷孕是第4胎，不過，雖然已經準備要再生孩子，小倆口竟然又鬧分手。據悉，美瑾霍絲在感恩節假期旅遊期間，發現男友手機又出現「讓她不開心的內容」，疑似又和別的女生曖昧，兩人感恩節之後就斷聯。

Machine Gun Kelly（MGK）被爆有「邪門性癖」愛飲尿 。（IG@machinegunkelly）

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如今34歲情色女星Amia Miley又跳出來爆料，聲稱她在2017年和Machine Gun Kelly約會過，還揭露他的怪僻，竟然是喝尿。她說：「我不知道我們在做什麼，但我們到了他家，他伸出手說『好吧，現在撒尿吧』。我就尿在他手上，然後他就把尿喝了。」此話一出震驚所有網友，直言：

「太噁心！」



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