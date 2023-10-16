麥當娜近照嚇窒粉絲：到底發生過什麼事？外媒分析至少整過3位置

樂壇女王麥當娜（Madonna）今年已經65歲，外表不可能再維持年輕時那樣，粉絲也已經習慣她濃妝豔抹，但她之前在社群網站上發布的畫面，卻讓粉絲驚嘆：「她怎麼變成這樣，到底發生過什麼事？」



只見畫面裡的她，兩眼無神、嘴唇浮腫，就算卸了妝後比完妝時憔悴，大家都能理解，可是她的樣子被認為「不只是化妝的問題」，各方懷疑她似乎是微整形卻效果不佳，她坦承是有「修修臉」，卻沒透露整了哪裡。根據英國「每日郵報」的分析，她應該有動過提眉的手術，鼻子和嘴唇也有填充物，或許有可能多處動手腳，造成臉部一時之間看來相當的不自然，偏偏她相當重視的最新巡演啟動在即，這個模樣實在很不適合出現在廣大觀眾眼前。

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還好，一向意志堅決的麥當娜，在正式上台前，臉部及時「校正回歸」，透過化妝又回到以往的豔麗，能以最好的姿態和全場觀眾見面，也讓她的最新巡演有了不錯的開始，後續更值得大家期待。

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