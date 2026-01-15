老友記Jennifer Aniston傳整容成癮正打算隆胸　惹催眠師男友反感

荷里活女星珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）與催眠師男友吉姆柯提斯（Jim Curtis）交往多時，不過近期傳出，吉姆對於珍妮花安妮斯頓沈迷於整容這件事有意見，希望她能稍微克制一點，但有消息指出，珍妮花安妮斯頓正在考慮進行提乳手術以及其他療程。



根據「RadarOnline」報導指出，現年56歲的珍妮花安妮斯頓沈迷整容已多年，有消息人士透露：

她很喜歡激光及胜肽療程，還有像紅光療法這類的身體黑客技術，她正全力投入其中，她相信那真的可以創造奇蹟。

珍妮花安妮斯頓Jennifer Aniston與催眠師男友吉姆柯提斯Jim Curtis（Instagram@jenniferaniston）

更多珍妮花安妮斯頓Jennifer Aniston的相片：

+ 10

另外，也有人指出，珍妮花安妮斯頓正打算進行隆胸手術以及其他療程：

她正在考慮將脂肪移植到臀部，同時希望對自己頸部的皮膚做點處理，因為在她看來，皮膚部分看起來有點鬆弛。

不過珍妮花此舉卻讓催眠師男友吉姆柯提斯相當反感，一名消息人士聲稱：「完全的自我接納與真實性是吉姆信念體系的一部分，而整容手術並不完全符合那樣的理念。」惟爆料者認為，珍妮花安妮斯頓永遠不會停止想讓自己看起來最好：「她不太可能完全停止施打注射類療程，儘管有一位隨時稱讚她自然美的伴侶，確實能幫助她覺得自己沒有那麼需要這些東西。」

但消息傳出後，珍妮花安妮斯頓的經理人堅稱，關於珍妮花安妮斯頓缺乏自信，並計畫進行一連串醫美療程的說法「完全不符合事實」。但與此同時，卻有更多的爆料者出面證實：

珍妮花安妮斯頓所做的醫美，比人們所能想像的還要多更多。

延伸閱讀：《老友記》Monica男友癌症離世 與病魔抗爭3年 好友：來世再見

+ 6

延伸閱讀：

奧斯卡影帝徹底崩壞！「28年毀滅倒數」續集驚悚加倍 挖掘黑暗人性

全鐘瑞寒夜挖墳體力透支！「末路雙嬌」曝拍片心酸：幸好有韓韶禧

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】