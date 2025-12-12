Sydney Sweeney否認整容隆胸 稱超怕打針 上圍太大只考慮過縮胸
28歲的荷里活女星薛妮史維尼（Sydney Sweeney），擁有火辣的身材曲線，讓她成為新生代的「美乳女神」，也因為甜美臉蛋，近年來也成為時尚寵兒，但也因此多次被傳整容。
她近日再度正面回擊「整容傳聞」，強調自己從未動過醫美，也害怕針到不敢想像。
根據「Page Six」報導，薛妮史維尼直言：
我一次說清楚，我沒有整容。我超怕針，根本不可能。
她也在過去接受「綜藝報」訪問時透露，自己連刺青都不敢刺：「因為我真的很怕針。」
從8歲便以童星身分出道的薛妮史維尼表示，外界以「12歲的素顏照」對比「26歲的專業燈光與妝髮照片」本來就不公平：「那當然會不一樣！社群媒體上的人都瘋了。」
她也提到過往曾因滑水板事故動過縫合手術，因此留下了「不對稱的雙眼」。她反駁謠言說：「如果我真的有整容，我的兩隻眼睛早就變得一模一樣了。」
此外，她再次澄清外界對她「隆胸」的猜測完全錯誤：
我唯一考慮過的手術，是縮胸，不是隆胸。
薛妮史維尼曾談到，自己高中時因胸部過大造成不適，18歲時甚至想接受縮胸手術，但被母親勸阻，如今她也慶幸當時沒有動刀。
