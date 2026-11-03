蛇姬林采緹揭私密照外流內幕　18歲為生活拍攝　怕受困被迫就範

女星林采緹過去因扮演「蛇姬」一夕爆紅，憑藉火辣身材與傲人上圍，被網友封為「真人版蛇姬」。不過她曾捲入私密照外流風波，當時她選擇大方承認照片中的主角就是自己，並吐露背後辛酸心聲：「我是被逼的。」



林采緹昔捲外流風波 為賺生活費硬配合

還原事發經過，林采緹表示當時年僅18歲，為了賺取生活費而接下外拍工作。沒想到抵達現場後，才發現攝影師準備的竟是完全無法遮住重要部位的薄紗情趣內衣。雖然當時內心極度不情願，但出於擔心得罪對方、無法安全脫身的恐懼，最終只能硬著頭皮配合拍下大尺度照片，事後卻僅拿到幾千元台幣（1000台幣約240港元）的酬勞，讓她相當無奈。

「蛇姬」林采緹（Instagram@sunnylin_520）

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事後這組照片在網路上瘋傳，林采緹選擇坦然面對，直言「拍都拍了」，並不後悔自己曾做過的事。不過回頭審視過去的自己，她也坦言對於當年年紀尚輕、缺乏自我保護意識感到相當遺憾。

除了過往私密照風波，林采緹的感情路同樣一波三折。她與前夫胡睿兒結婚後，對方卻在她懷孕時爆出吸毒與性侵案件，最終兩人在2020年正式離婚，由她獨自撫養兒子。如今她早已走過陰霾，不僅在演藝圈發展亮眼、個人社群累積超過48萬追蹤，更成功轉型當闆娘，跨足情趣用品品牌與餐飲業，開闢事業第二春。

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