51歲謝金燕大尺度解放　曬內衣私密片屈膝露長腿　親解「免費看」

「姐姐」謝金燕即便已經 51 歲，憑藉極度自律的作息與運動，凍齡臉蛋與魔鬼身材始終維持在少女狀態！



然而近來她的社群尺度似乎越來越火辣，9月4日無預警公開一段私密畫面，只見她一身極簡居家裝扮、僅穿著內衣褲大膽入鏡，破天荒的大尺度震撼畫面瞬間吸引近 40 萬網友湧入搶看，紛紛激動大喊：「以前根本不可能看到！」

51歲謝金燕大尺度解放 內衣褲影片外流（Instagram＠jeanniehsieh___bbb）

一條細肩帶撐住狂吸近40萬朝聖！謝金燕「屈膝倒立」邪惡視角全看光

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畫面中，謝金燕留著一頭浪漫的微捲黑長髮與齊劉海，慵懶靠在窗簾旁。她上半身僅著一件超窄版的黑色細肩帶平口內衣，極細的肩帶彷彿一拉就斷，大方露出一對超深的精緻鎖骨與極具線條感的香肩。只見她將雙腿高高屈起抱在胸前，下半身近乎全裸、褲頭若隱若現，一雙逆天美腿與極致緊實的腹部曲線一覽無遺，神情迷離卻又帶著少女般的情愫，養眼視角火辣爆表。

網友瘋狂淪陷狂求免費看！姐姐神回覆爆笑圈粉

短短 14 秒的私密影片曝光後，立刻衝破42萬次觀看，全網淪陷暴動，歌迷與網友紛紛留言狂讚：

「這絕對是全台灣自律最強的表現」

「這眼神根本撐不過5秒，我直接害羞」

「美到讓人窒息」



其中更有網友難以置信地驚呼詢問：「這是可以免費看的嗎？！」沒想到意外釣出謝金燕本人幽默親自回應，大方笑喊：「快看，前五分鐘免費！」爆笑又寵粉的回應再度圈粉無數。

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