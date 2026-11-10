aespa寧寧罕見大解放　著浴袍狂騷長腿　黑色比堅尼盡展性感曲線

韓國當紅女團aespa 人氣席捲全球，其中擁有深厚歌唱底子、有甜美外貌的中國籍成員 Ningning（寧藝卓），近來逐漸展現成熟小女人的魅力，日前她在IG分享一則限動，釋出一系列海外度假的泳裝辣照，展現私下性感的一面，引來百萬粉絲瘋狂朝聖，直呼：「真的太犯規了！」



這組照片中，寧寧在游泳池畔享受個人時光，只見她穿著一襲純白絲質浴袍，隨性坐在躺椅上，大方展現白皙大長腿，最讓粉絲驚喜的，是隱藏在照片後方的福利，寧寧換上一套黑色削肩掛脖式比堅尼，完美襯托出她玲瓏有致身材，雖然戴著帽子遮住臉龐，仍難掩性感氣場，搭配眼前遼闊美景，舉手投足皆秒殺底片。

aespa寧寧罕釋出一系列海外度假的泳裝辣照，展現私下性感的一面。（Instagram@imnotningning）

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她巧妙地將白色紗質罩衫套在身上，在陽光折射下，若隱若現的布料讓她的S曲線與腰身一覽無遺，無論是站在水池邊的隨意擺拍，還是轉身回眸的側身線條，都散發出與舞台上酷帥霸氣不同的氣場，讓廣大MY（官方粉絲名）忍不住大讚：「每天都在變漂亮！」事實上，aespa 剛結束亞洲、美洲等巡演，接下來將進軍歐洲，寧寧也把握這短暫的小假期，趕快充電，以最好的狀態迎接接下來的歐洲巡演。

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