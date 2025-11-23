aespa成員自拍黑色內衣辣照　罕露事業線尺度大！網民：太火辣吧

aespa 成員寧寧（Ningning／寧藝卓）近來因減肥話題再度成為焦點，身高 164 公分、體重 43 公斤的她，如今擁有窈窕纖細的體態，被不少粉絲視為瘦身目標。



此外寧寧過去因罹患「棘變形蟲角膜炎」而接受眼睛手術，導致視力受影響，先前她在 IG 上分享一組以手為畫布的作品，引發外界揣測是否暗示右眼狀況。近日，她又在社群上發布最新一批照片，其中包含多張身穿黑色內衣的自拍，一曝光便掀起網路瘋傳！

aespa寧寧IG秀黑色內衣照，罕露事業線。（imnotningning@IG）

aespa 寧寧身高 164 公分 IG 內衣辣照罕見露事業線！

日前寧寧透過 IG 上傳一系列生活照，其中幾張畫面中，她僅以黑色內衣入鏡，毫不避諱地展示自信與魅力，因為尺度明顯突破以往，不少粉絲與網友紛紛留言表示驚訝，直呼：

「完全沒料到會看到這個！」

「太火辣了吧！」

「尺度太大了！」



貼文發布後，這組自拍瞬間引起熱烈回響，迅速在各大平台被大量轉傳。

更有趣的是，不少網友以幽默角度解讀這次的貼文，由於寧寧曾以貼身上衣造型亮相機場時，完全沒有露出內衣痕跡，且胸型很好看，令粉絲們好奇她究竟穿了哪款內衣，因此這次的黑色內衣自拍被部分人打趣視為「解答之作」，留言區不乏笑稱：

「是不是看到大家討論，乾脆直接拍給粉絲看？」

「這服務太周到！」

「不講品牌但直接展示給你看，太聰明～」



甚至有人敲碗希望有內衣品牌快點找她代言，相信能帶來一波帶貨熱潮。儘管這組照片引發許多議題，但大多數粉絲仍大力稱讚寧寧展現出獨特的時尚態度與從容魅力，認為她以自然、不做作的方式詮釋個人風格，也難怪能在網路上掀起如此熱烈的討論。

