aespa寧寧曬人體寫真惹議　遭網民狠批色情　霸氣護航藝術登熱搜

韓國人氣女團aespa中國籍成員Ningning（寧藝卓）近日在IG分享多張生活照，其中一張是多本時尚雜誌與照片。



不過其中一本雜誌封面似乎有人體寫真的藝術作品，風格十分大膽前衛，引來不少內地網友怒批「很土」、「擦邊女」，更指她愛裝小眾，而她似乎忍無可忍，直接在幾名嗆聲網友留言下用官方帳號回嗆，強硬態度立刻登上熱搜榜。

aespa中國籍成員Ningning寧藝卓（Instagram@imnotningning）

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除了人體寫真照片，其中一張她坐在地上，頂著一頭亂髮，眼神迷濛望向鏡頭的照片，也被網友認為太刻意，留言區許多人直呼「好土啊！」甚至質問她時尚雜誌那張到底是什麼？寧寧則直言：「ART，Magazine（藝術、雜誌）」，簡短回答表明她不願多說的態度，有網友追問：「第一張是什麼藝術？我只看到色情！」痛批在內地的社交平台無法過審，寧寧怎麼會把其視為藝術。

還有網友語帶諷刺留言「你又怎麼了大姐姐？兩天沒說妳，小眾病又犯了是吧？」寧寧非但沒客氣還回嗆：「你是誰，輪到你說我嘛哈哈哈」，態度強硬，該網友似乎被寧寧的語氣嚇到，態度立刻放軟道歉，「對不起寧寧，我是你的粉絲，一氣之下才評論的，你別生氣了，早點睡吧！」寧寧這才說「沒關係，希望你們樂觀一點，需要探索新的東西，晚安。」展現超高EQ，不過該粉絲仍試圖勸說寧寧，希望粉絲有些話她還是可以聽進去。

寧寧霸氣反擊網友。（Instagram@imnotningning）

寧寧回嗆網友的事件曝光後，「Ningning回懟粉絲」關鍵字迅速登上討論區熱搜，不少人讚她有話直說、個性直率，但也有人認為偶像不該公開與網友正面交鋒，有失高度，瞬間掀起兩派論戰。

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