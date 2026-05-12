Aespa寧寧直播遭罵「愛露胸」　霸氣反擊：別來身材羞辱那一套

韓國女團aespa中國籍成員寧藝卓（寧寧／Ningning）近日在直播中回嗆酸民，成網友熱議焦點！



寧藝卓11日直播時，有酸民在留言：

為什麼最近老是露胸？

面對突如其來的質疑，寧藝卓沒有閃躲，而是霸氣回懟：「別來身材羞辱那一套！」

aespa中國籍成員Ningning寧藝卓（Instagram@imnotningning）

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審美雙標？寧藝卓霸氣「我的身體我作主」

寧藝卓當時看到留言選擇將質疑內容直接唸出來，隨後她先是笑著回應：「我沒有（露）！什麼鬼！我沒有（露）」，接著收起笑容，略為嚴肅直言：「不要身材羞辱」，並稱就算露了又怎樣？表示每個人都有展示自己身體的權利。

據悉，寧藝卓被質疑愛露胸的穿著，其實多半僅是小露性感的吊帶裝，並非特別大尺度的服裝。

多數網友力挺，認為寧藝卓的服裝都是正常穿搭，並指歐美藝人其實更為大膽，酸民為何唯獨對亞裔女性藝人如此苛刻。支持的網友還認為酸民是刻意聚焦於豐滿胸型，強調女性身體自主權不需受他人審判。

從「被審判」到「自信反擊」寧藝卓的蛻變之路

其實寧藝卓早年曾因「蘋果型身材」遭毒舌網友批臃腫，她一度因此激烈減重，甚至發生過因低血糖在工作現場暈倒的意外。

近年來，寧藝卓則改以增肌雕塑身材，打造出充滿力量感的緊實線條，被粉絲封為「自律標竿」。

而這次反擊愛露質疑，並非她首度反擊酸民，今年3月面對素顏惡評時，她就曾直言：「我就長這樣！用攻擊別人的時間去聽首歌不好嗎？」

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