Aespa寧寧直播遭罵「愛露胸」 霸氣反擊：別來身材羞辱那一套
撰文：聯合新聞網
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韓國女團aespa中國籍成員寧藝卓（寧寧／Ningning）近日在直播中回嗆酸民，成網友熱議焦點！
寧藝卓11日直播時，有酸民在留言：
為什麼最近老是露胸？
面對突如其來的質疑，寧藝卓沒有閃躲，而是霸氣回懟：「別來身材羞辱那一套！」
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審美雙標？寧藝卓霸氣「我的身體我作主」
寧藝卓當時看到留言選擇將質疑內容直接唸出來，隨後她先是笑著回應：「我沒有（露）！什麼鬼！我沒有（露）」，接著收起笑容，略為嚴肅直言：「不要身材羞辱」，並稱就算露了又怎樣？表示每個人都有展示自己身體的權利。
據悉，寧藝卓被質疑愛露胸的穿著，其實多半僅是小露性感的吊帶裝，並非特別大尺度的服裝。
多數網友力挺，認為寧藝卓的服裝都是正常穿搭，並指歐美藝人其實更為大膽，酸民為何唯獨對亞裔女性藝人如此苛刻。支持的網友還認為酸民是刻意聚焦於豐滿胸型，強調女性身體自主權不需受他人審判。
從「被審判」到「自信反擊」寧藝卓的蛻變之路
其實寧藝卓早年曾因「蘋果型身材」遭毒舌網友批臃腫，她一度因此激烈減重，甚至發生過因低血糖在工作現場暈倒的意外。
近年來，寧藝卓則改以增肌雕塑身材，打造出充滿力量感的緊實線條，被粉絲封為「自律標竿」。
而這次反擊愛露質疑，並非她首度反擊酸民，今年3月面對素顏惡評時，她就曾直言：「我就長這樣！用攻擊別人的時間去聽首歌不好嗎？」
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