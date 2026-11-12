Toyz合體篠崎泫直播放閃　舊愛榕榕子大爆黑材料開火：兩個噁爛人

Toyz（劉偉健）與女星篠崎泫的感情生活向來極具戲劇性，近日兩人難得在直播中合體，更在鏡頭前大方展現親密互動高調放閃。豈料這幕甜蜜畫面卻疑觸動昔日曾與Toyz傳出緋聞的辣模「榕榕子」神經！榕榕子（古榕榕）突然在Instagram限時動態連發多篇充滿火藥味的文字暗諷兩人，開篇便毫不留情痛罵：「昨天看到破麻在那邊放閃真的是看不下去，塑造什麼癡情女子。」言辭極度辛辣。



Toyz劉偉健（IG@toyzlol）

Toyz於2026年11月假釋出獄後，篠崎泫特地飛往香港合體，兩人在直播中高調放閃。（影片截圖）

篠崎泫還曬出寫給Toyz的手寫信。（影片截圖）

前女友榕榕子開轟：「兩個噁爛人」

榕榕子的炮火並未就此停止，她更進一步針對分手內幕大爆黑材料開酸：「不知道談分手的信有沒有留著欸，畢竟她跟別人說已經寫信分手了，還要住別人家幾天，估計是也沒人要，也只能回去。」字裡行間不僅質疑女方對外塑造的深情形象，更暗示分手過程似乎另有內情。緊接著她故意以「好啦，祝福啦」作結，隨即毒舌補上一句：「兩個噁爛人最好鎖死不要放開彼此！」表面祝福、實際開酸的語氣讓網民直呼火力全開。不只如此，她更在另一則限動暗指：「超好笑的，兩個人一直癢癢的，懂得都懂，那女生在外面都不知道汁了多少人。」雖然全文未有直接標註姓名，但由於發文時間點正巧撞正Toyz與篠崎泫直播合體，令大批網民紛紛對號入座聯想到兩人。

Toyz舊愛榕榕子暴走開轟。（IG截圖）

Toyz舊愛榕榕子（IG@rongrongku）

2024年入獄前夕Toyz直播認愛

回顧Toyz與篠崎泫的感情路可謂一波三折、充滿話題。兩人早於2022年前後便開始私下互動、互生好感；至2024年初被爆出交往時雙方一度否認，期間更遭女星愷愷在社交平台爆料，指兩人早已暗中拍拖，同時女方又疑似與歌手陳零九發展感情，甚至捲入介入陳零九與前女友呼呼關係的「小三爭議」，當時篠崎泫曾強硬反擊外界為其生活製造恐慌。直到2024年5月15日，Toyz因販毒案判刑定讞、即將入獄服刑，特別舉辦告別直播時才首度正式認愛，透露兩人相識五、六年，自己早已喜歡對方，只是過去身上有官司不想拖累女方；他更在鏡頭前感性大讚篠崎泫非常勇敢，明知自己負面形象纏身仍願意選擇陪伴。

2024年Toyz劉偉健入獄前才認愛篠崎泫。（IG@hsyan0625）

Toyz愛妻篠崎泫曬出比堅尼照。（IG@hsyan0625）

榕榕子曾婚內被拍與Toyz拖手

至於今次突然暴走開火的榕榕子，與Toyz亦有一段剪不斷理還亂的過去。早在2023年，兩人便曾被拍到在街頭親密牽手逛街，由於當時榕榕子尚處於婚姻關係之中，消息曝光後隨即引發外界對兩人關係的強烈質疑。事後Toyz曾開直播極力澄清，堅稱牽手純屬合作拍片效果，否認兩人正在交往或發生過關係。如今隨著Toyz與篠崎泫再度公開放閃曬恩愛，榕榕子卻突然翻出陳年舊帳狠批，究竟是為過去的感情抱不平，抑或背後仍有未解心結，再次讓這段舊情成為全城熱議話題！

2023年Toyz就被爆偷食人妻榕榕子。（IG@rongrongku）

Toyz舊愛榕榕子（IG@rongrongku）

Toyz舊愛榕榕子（IG@rongrongku）

Toyz舊愛榕榕子（IG@rongrongku）