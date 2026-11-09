簽約拍寫真變拍AV　女優葉月真由揭受騙下海內幕　達人提反面證據

知名AV女優葉月真由日前在社交平台發文，大膽坦承當初入行完全是一場欺騙。她在直播中被問及踏入暗黑界緣由，透露當初經紀公司聲稱是拍攝性感寫真，未料簽約後才發現竟是AV經紀公司。



貼文曝光後瞬間吸引超過185萬人次瀏覽，震撼日本網友，隨後也引來台灣AV達人一劍浣春秋質疑其中疑點。

AV女優葉月真由罕見吐露受騙入行內幕。（Instagram@mayu_nyan1）

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受騙拍AV坦言打擊超大！葉月真由揭新法保護盲區

葉月真由在社交平台 X 發文表示，當初聽說是拍寫真，結果進了經紀公司才發現是要拍 AV，讓她感到相當震驚與沮喪。

面對網友質疑為何不透過法律求助，她直白點出新法保護的是已經隸屬於AV經紀公司的女孩，對於如何招攬進入公司的過程基本上無法約束。不過她也補充說明，該家騙人的經紀公司早在她正式出道前就已倒閉，目前合作的新公司對她十分照顧，自己正積極面對人生。

達人一劍浣春秋揪疑點！質疑為何不善用新法拒絕權

針對葉月真由的受騙說法，台灣AV達人一劍浣春秋則提出不同分析看法。

他指出葉月真由是在2025年1月正式出道，而日本「AV 新法」早在 2022 年便已上路，新法給予女優極大的拒絕權與否決權，不僅能隨時拒絕拍攝，作品發行後亦能強制下架，質疑她當時究竟是不敢使用還是忘記了這項法定權利。

經紀人證實隱瞞後果嚴重！違規恐遭重罰1億日圓

一劍浣春秋進一步向業界經紀人求證，對方直言面試時若未如實告知是AV事務所，後果極為嚴重，公司除了面臨停權，甚至可能遭到最高1億日圓（約495萬港幣）的天價重罰。

他也指出若葉月真由所言屬實，該前公司確實可能因違法代價過高而被迫倒閉，也讓這場「寫真變AV」的簽約風波持續在業界掀起熱烈討論。

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