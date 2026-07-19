殺人分屍後淡定接受採訪扮關心　令人不寒而慄的江東公寓殺人事件

2008年4月，在東京都江東區發生了一起失蹤案，一名女子在自己的公寓內部失蹤，留下的線索卻只有玄關少量的血痕，在住宅區發生的神隱事件，可以說是非常罕見，也引起了人們的關注。



但這起神隱事件的真相，卻是一起慘無人道的殺人事件，今天，就讓我們來看看這起知名的「江東公寓神隱殺人事件」吧。

警方接獲報案來到被害者房間門前的當晚，星島貴德就有探出頭來確認情況，到了隔天還接受了媒體訪問，表現出擔心被害者的樣子。（X@世間は～シリーズ bot版）

殺了人還能冷靜接受訪問 假扮關心：

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從夜晚的公寓中消失，引起關注的神隱事件

2008年4月18日，警方接到了一通報警電話，稱自己的妹妹從東京江東區的公寓中神祕的消失了，警方很快的趕到空無一人的屋子並展開搜索。根據調查，失蹤者住在公寓的頂樓，屋內只有在玄關留下了少量的血痕，但調閱了公寓的監視器，卻沒有任何被害者離開公寓的跡象，這起神秘的失蹤案讓媒體嗅到了流量的味道，紛紛以「神隱事件」作為標題報導這起案件。

然而，警方自然不會相信如此怪力亂神之事，既然沒有被帶出公寓，那有可能是被公寓中其他住戶給帶走了也說不定。於是，警方開始詢問公寓的其他住戶，並且也任意地採取指紋，並且進行了住家搜索，其中，有一名男子進入了警方的視野，他就是住在被害者隔壁兩間房的男子星島貴德。

被逮捕的真凶坦承真相

其實，在警方接獲報案來到被害者房間門前的當晚，星島貴德就有探出頭來確認情況，到了隔天還接受了媒體訪問，表現出擔心被害者的樣子，向公寓管理者抱怨監視器太少，甚至在幾天後的詢問時還大方讓警察進入搜索。然而，警方在被害者屋子的玄關採集到了星島的指紋，這才他所表現的這一切全都是演技，警方在5月25日逮捕了星島貴德，他見藏不下去，乾脆就坦承了一切真相。

星島貴德接受訪問的截圖（X@世間は～シリーズ bot版）

根據星島貴德的供述，他在一周前便鎖定了被害者，並在4月18日晚上7點半埋伏在附近，等待女子歸宅時，便將她敲暈並擄回自己家中。過了不久，警方便接到報案來到了被害者的家中，星島見此情況擔心事情敗露，便將被害者殺害並且分屍，並將一部分切碎後透過廁所流入下水道，剩下則先裝在家中的廢紙箱中，警方來搜索時甚至主動打開甚麼都沒有的紙箱，以獲取警方的信任，就這樣斷斷續續地在警察的眼皮底下完成分屍與拋棄的行動。

兇手採取的後續行動令人感到不寒而慄

這起事件曝光後，引起了社會的大量熱議，尤其是星島貴德接受訪問的片段廣泛地在網路上流傳開來，除了訪問以外，星島貴德甚至在搭乘電梯時與被害者父親搭話，並向對方表示遺憾等等，種種行為與背後的殘酷行動讓網民紛紛感到不寒而慄。

星島貴德在2009年1月被一狀告上法院，東京地檢對星島貴德求處死刑，在經過幾次的訴訟後，東京高等法院依據永山基準，認定被害者有著不良的過去，而且被逮捕後配合警方，並展現出謝罪的態度，因而宣判其無期徒刑定讞，至此，案件宣告終結。

那令人害怕的面容，至今依然流傳

「江東公寓神隱殺人事件」無疑引起了社會的大騷動，儘管在星德被逮捕兩周後又發生了秋葉原隨機殺人事件，讓討論度逐漸平息，但他接受媒體採訪的畫面，至今仍然在YouTube上流傳著，並讓所有看過此事件的人們感到畏懼吧。

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