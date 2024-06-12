日本女學生墮10米吊橋亡　疑遭同學推下　殺機或因一張相而起

日本北海道一名17歲高中女生4月失蹤，5月下旬於石狩川下流尋獲遺體。當地警方於6月12日逮捕2名年輕女子，她們疑似為了社交媒體上的發文和死者發生糾紛，將她帶到一座10米高的吊橋上，狠心推入河中。



綜合《NHK》與北海道當地媒體報道，住在北海道留萌市的高中女生村山月於4月失蹤，警方接獲家屬通報後，5月下旬在石狩川中尋獲她的遺體，死因為溺斃。警方調查她與朋友的通訊記錄後，發現21歲女子内田梨瑚和1名19歲女子夥同2名友人約出村山後，疑聯手將她監禁在車中。

日本旭川神居大橋發生慘案。（北海道生駒組官網）

警方5月上旬已依監禁與恐嚇罪嫌將4人逮捕。不僅如此，內田與女子疑似對村山做出猥褻行為，警方5月下旬依不同意猥褻嫌疑，將2人再次逮捕。

持續追查後，警方發現2人涉嫌將村山帶到石狩川上游的旭川市神居古潭，在約10米高的吊橋「神居大橋」上，將村山推下橋。警方於6月12日再次依殺人罪嫌逮捕2人。

搜查關係人員指出，由於村山在社交媒體上，擅自上傳內田入鏡的照片，導致雙方發生口角。警方正在進行更進一步的搜查，釐清2人動機，以及是否還有其他人涉案。

【延伸閱讀】

日本東京火警揭恐怖命案 中年男疑狠殺前妻兒女4人放火燒屋

+ 4

延伸閱讀：

6公尺巨蟒「生吞印尼4寶媽」！剖肚見完整屍體 驚悚畫面曝光

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】