各位讀者有沒有在路上被人搭訕過的經驗呢？固然，能夠被搭訕也表示自己在街上的人潮之中特別獨特、突出，但應該也會感到一絲煩躁與恐懼感吧。



在1971年的日本群馬縣，曾經出現一名搭訕狂人，他在短短的兩個月中就駕駛著自己的白色跑車搭訕了將近100多人，而這個人，也在這兩個月中，對8名女性痛下了殺手，是兇惡至極的連續殺人犯。

今天，就讓我們來看看這位女性連續殺人犯——大久保清究竟都犯下了甚麼樣的罪行吧。

昭和女生聞之色變的連續強姦殺人魔大久保清 小學時已對幼女施暴（01製圖）

遭強姦女子多達十多人 被殺女生最小僅16歲 點圖放大閱讀：

+ 27

童年時代的溺愛 往返於監獄與現實的生活

1935年，大久保清在群馬縣出生，身為家中最小的孩子的他，由於大哥死得早，二哥不受父母喜愛，大久保清從小便得到了來自父母的溺愛。在太平洋戰爭開始後，大久保清由於擁有俄羅斯血統，因此遭受到了同儕之間的排擠，1946年，當時小學6年級的大久保，對一名年幼的女孩實施了暴行，當受害者家長找上門來時，溺愛孩子的母親對此卻是全力的袒護，這也間接影響了他的價值觀。

1955年7月，大久保清第一次犯下了性侵的罪行，裝成大學生的他，在前橋市侵犯了一名17歲的女子。由於是初犯的緣故，他只被判了1年半的有期徒刑與3年的緩刑。然而，大久保清並沒有因為此事學到教訓，而是在同年12月再次犯下性侵案件，這次，他被送進了松本少年刑務所，但在獄中表現良好的他，在1959年被假釋出獄。這之後，大久保清不斷重覆著因為性侵而被逮捕，又因為在獄中表現良好而被釋放的生活，在這段期間，他甚至有了婚姻，連自己的孩子都誕生於世。

對家人抱持怨恨 終於犯下一系列殺人案

1971年，再次被假釋出獄的大久保清，收到了妻子提出的離婚訴求，儘管大久保清試圖挽回，但卻遭到妻子娘家的拒絕。這次，連最溺愛他的父母親也沒有對他伸出援手。對此感到怨恨的大久保，以販賣室內裝飾品為由，向父母拿錢購買了一台當時最新的跑車，並開始在群馬縣各地對女性搭訕。據調查，大久保在兩個月內搭訕的女性來到100多人。

其中，大約有30人接受了大久保清的搭訕，並上了他的車，並且有10多人遭受到了大久保的侵犯，其中有8人遭到大久保所殺害，並棄屍在附近的工廠。這樣的情形直到第7位受害者的哥哥，埋伏在受害者的腳踏車附近，見到了前來毀滅證據的大久保清，並記下了他的車牌號碼後報案，才終於結束。5月13日，警察成功逮捕了大久保清。

【延伸閱讀】日本「夜這」是什麼？AV常出現 從尊重變肆意淫辱女性的恐怖習俗（點圖放大閱讀）：

+ 18

態度不佳與荒誕行徑 大久保清遭判死刑

被逮捕的大久保清，對於警察的調查極度不配合，甚至是對警察說謊、作偽證，試圖混亂調查與脫罪。儘管有證人指證，以及在車上發現的女性毛髮，但進展始終停滯不前。5月27日，警方以他最欣賞的詩人的詩詞來與大久保作溝通與開導，才終於使得他說出第7名被害者的藏屍地點，而警方也確實挖掘出了遺體。而後，大久保清為了要報復警察，而不願說出藏屍地點，使得警察花了約80天才找到8名受害者的遺體，他也被依殺人罪與屍體遺棄罪一狀告上法院。

在法庭上，大久保清全盤否認自己做過這些事情，但在鐵證如山的面前，他依然被判處死刑。這之後的上訴，大久保清除了做精神鑑定外，還與被害人家屬發生爭執，解僱自己的辯護律師，甚至營造出遭受國家迫害等等的荒唐行動，絲毫不見其有任何反省之意。1973年2月22日，大久保清被判處死刑定讞，並在1976年1月22日執行了死刑，結束了這名連續殺人犯的一生。

各位讀者怎麼看待大久保清呢？

大久保清的連續殺人事件，無疑是昭和年間的一大知名事件，其表演性的人格異常特質，與少年時代父母對他的溺愛，造就了這樣一名恐怖的連續殺人犯。他對警察、家人抱持著怨恨，但卻把這樣的怨恨，發洩在了青春年華的女性身上，令人感到震驚與憤怒，那麼，各位讀者又是怎麼看待大久保清的呢？

【延伸閱讀】名字可愛卻無比恐怖的日本都市傳說「扭來扭去」 出現了切勿細看（點圖放大瀏覽，慎入）：

+ 16

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】