有片│公屋公園活春宮？男女疑滑梯旁激戰　2女欲靠近：會否打我哋

【不雅影片】香港公屋公園出現「活春宮」？本港社交平台Threads流傳影片，指公屋公園位置疑有男女作出不雅行為，行為令人咋舌，拍片者更一度想走近該對男女，惟擔心「會唔會打我哋㗎？」，最終卻步。



影片引來網民熱議，有人笑言「增加生育率」、「BBQed」，亦有不少人批評男女離譜，「世風日下」、「公眾地方嚟㗎！」。另有網民從背景大廈配色及公園滑梯配置估計，拍攝地點為大窩口邨或長沙灣海麗邨。



Threads流傳影片，指某公屋公園位置疑有男女作出不雅行為。（Threads@easy82053）

公眾地方不宜作出不雅行為。有女網民於Threads發布影片，指於4月13日晚上在公園目擊有人作出不雅行為，留言「噚晚（4月13日）喺公園見到有人喺度打羽毛球」。

公屋公園疑有男女「活春宮」

影片長10秒，當時正值晚上，只有小量街燈照明，畫面昏暗。不過隱約見到，滑梯設施旁邊地上有一對男女疑似在親熱，其中1名穿黑衣的人坐在地上有動作，另1人則看似躺在地上。

滑梯設施旁邊地上有一對男女疑似在親熱。（Threads@easy82053）

滑梯設施旁邊地上有一對男女疑似在親熱。（Threads@easy82053）

滑梯設施旁邊地上有一對男女疑似在親熱。（Threads@easy82053）

影片傳來兩名目擊女生的聲音，當中1名女生表示「如果我哋而家過去，會唔會打我哋㗎？」，另1名女生則回應「我哋扮經過囉」。影片至此結束。

網民批離譜：公眾地方嚟㗎！

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「增加生育率」、「BBQed」，惟亦有不少人批評男女離譜，「世風日下」、「公眾地方嚟㗎！有細路行過見到點算？」、「道德淪亡」。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。（Threads@easy82053）

「打羽毛球」為什麼是性暗示？

最近不時有人把「性行為」以「打羽毛球」字眼取代，事緣教育局早前上載中三公民、經濟與社會科（公經社科）教材，當中「合乎情禮的親密關係」單元提到1個情景，當男女初生中生有性衝動時，建議女生應立即離開現場，或「二人一起到運動場打羽毛球以轉移視線」。此後「打羽毛球」便成為不少人取代「性行為」的「潮語」。

公眾地方猥褻刑罰是什麼？

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

（Threads@easy82053）