【拜山／活春宮】清明節是孝子賢孫拜山日子，但竟然有人在先人面前上演「活春宮」？馬來西亞網絡流傳影片，一處華人墓地內，有1對裸體男女在墓碑面前進行性行為，遭1名華裔女子撞破「活捉」，拍片怒斥「這裏是人家祭拜的地方！你們竟然在這裏做愛！」。男女被撞破慌忙穿起衣物並道歉，惟女子不接受，堅持報警處理。



影片引來網民嘩然，紛紛批評這對男女行為離譜，「真沒教養」、「非常惡心，非常可恥」、「在別人的墳墓上做愛真是沒有直接的尊重」，又揶揄「玩耍時要記得來世」。



馬來西亞《中國報》3月23日再報道，檳城聯合福建公塚董事會主席拿督謝清淵證實，1對男女在墓地發生不雅行為事件，地點位於該會管理旗下其中一處墓園，早上已前往警局報案。他又說，據了解涉事男女為外籍人士，相信兩人並非首次在同一地點作出不雅行為。



根據馬來西亞刑事法典第294(a)條文「在公共場所做出猥褻行為」規定，任何人若在公共場所做出淫穢行為滋擾他人，一旦罪成可監禁最多3個月、罰款，或兩者兼施。



馬來西亞網絡瘋傳影片，一處華人墓地上，有1對裸體男女在墓碑面前進行性行為。（網上圖片）

中年男女坐墓地石墩有動作

綜合馬來西亞媒體報道，事發當地一處華人墓地上。影片長38秒，見到墓碑前有1對中年男女，當中男子全身赤裸背對鏡頭，女子則下半身赤裸，坐在墓地石墩上有所動作。

事發現場是一處華人墓地範圍，有1對裸體男女在墓碑面前進行性行為。（網上圖片）

事發現場是一處華人墓地範圍，有1對裸體男女在墓碑面前進行性行為。（網上圖片）

事發現場是一處華人墓地範圍，有1對裸體男女在墓碑面前進行性行為。（網上圖片）

男女墓碑前性行為 拍片者怒斥：這裏是祭拜的地方！

就在2人進行性行為時，1名華裔女子「撞破」，邊攝影片邊怒斥「這裏是人家祭拜的地方！你們還要來這裏弄髒（搞破壞）多少次啊！」、「這裏是先人的地方，你們竟然在這裏做愛啊！」，又說要報警處理，「你們等着！等着！等着！」。

男女慌忙穿衣道歉 拍片者堅持報警：說對不起也沒用！

該對男女見狀慌忙穿起衣物，並向拍片女子道歉，惟拍片女子不接受，堅持要交予警方處理，「說對不起也沒用！我打電話給警察！」。

華裔女子「撞破」事件，怒斥「這裏是先人的地方，你們竟然在這裏做愛啊！」。（網上影片截圖）

華裔女子「撞破」事件，怒斥「這裏是先人的地方，你們竟然在這裏做愛啊！」。（網上影片截圖）

華裔女子「撞破」事件，怒斥「這裏是先人的地方，你們竟然在這裏做愛啊！」。（網上影片截圖）

網民批男女離譜：沒有尊重

網民看過影片紛紛指摘該對男女離譜，「在別人的墳墓上做愛真是愚蠢至極……沒有直接的尊重」、「真沒教養」、「非常惡心，非常可恥」，又揶揄「那女人坐在水泥地上，屁股沒被燙傷嗎？」、「玩耍時要記得來世」。

馬來西亞公共場所猥褻可罰款及監禁

翻查資料，馬來西亞刑事法典第294(a)條文（在公共場所做出猥褻行為）規定，任何人若在公共場所作出淫穢行為滋擾他人，可處最高3個月監禁、罰款，或兩者兼施。