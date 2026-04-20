美女潑水節遭水槍狂射口鼻　昏迷吐白沫送院　體內驚驗出迷藥成分

泰國每年4月迎來潑水節，街頭常見民眾手持水槍潑水慶祝，但也傳出驚悚事故。一名泰國女子發文稱，她與男友在曼谷夜店參加活動時突然抽搐、口吐白沫並陷入昏迷，送醫後竟驗出俗稱「迷姦藥」的GHB殘留。她強調未飲用陌生人飲料，懷疑是遭人蓄意以水槍對準其口鼻噴射帶毒水柱。



這名抖音（TikTok）用戶@jeeppji於4月13日分享了自己昏迷送醫的照片，透露事發地點位於曼谷知名的Route 66夜店。根據她的描述，當晚10點抵達現場，11點左右喝完飲料後便開始出現異常，並於凌晨1點被送往醫院。她隨後公開了醫師診斷證明，證實事發當天血液中確實含有GHB成分。

2026年4月13日，在泰國曼谷考山路，人們在慶祝潑水節（泰國新年）時玩水嬉戲。（Reuters）

點擊查看更多泰國潑水節的相片：

體內驗出毒物 疑遭水槍蓄意噴射入喉

受害女子回憶事發經過時表示，她對周遭環境十分警惕，不僅全程沒接過陌生人的飲料，也沒有與他人碰杯。她所飲用的飲料甚至有用杯蓋密封，且男友喝了同一杯飲料後並未出現任何不適。由於她曾遭他人蓄意且重複對著臉部與嘴巴噴水，因此強烈懷疑藥物是透過水槍進入體內。

GHB被列為具高度危險性的藥物，微量攝取便會導致嗜睡、暈眩、意識混亂甚至昏迷，經常被犯罪者用於性侵案件。該女子指稱，當晚在現場疑似不只她一人受害，她分享這段經歷並非要捏造故事，而是希望提醒參加潑水慶典的民眾務必提高警覺，目前她的情況已趨於穩定。

泰國女子在夜店參加活動時突陷入昏迷，送醫後竟驗出俗稱「迷姦藥」的GHB殘留。（Tiktok@jeeppji）

網友提出質疑

此文一出引發網路熱議，部分網友對水槍投藥的說法抱持懷疑，認為GHB價格昂貴，以此方式作案成本過高，且認為透過噴水進入嘴裡的藥量，應不足以引發如抽搐般嚴重的症狀。不過，也有網友呼籲相關政府部門對此事展開調查，查明物質來源，並確定是否有嫌疑人涉案。截至發稿時，該案尚未有進一步進展。

延伸閱讀：DJ Soda泰國潑水節濕身狂歡 下秒遭陌生男觸碰1位置疑借淋水博懵

+ 36

延伸閱讀：

吵架後消失！台男遊泰失蹤3日 女友嚇壞急報警

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】