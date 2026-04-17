泰國潑水節淪「奪命週」　連假前3天191死911傷　近8成涉超速酒駕

2026年泰國潑水節訂在4月13至15日，被外媒譽為「史上最大水仗」的慶典，每年吸引各國遊客前來共襄盛舉。不過，本應象徵泰國新年的祝福與洗滌，今年的傷亡數字卻令人心驚。根據統計，節慶期間爆發的大規模交通事故，讓這場慶典淪為「奪命週」。連假前3天，就造成191人死亡、911人受傷。



3天爆發191死 超速、酒駕佔近8成

《紐約時報》指出，經歷往昔教訓，泰國官方已在活動前提早執行交通規劃，更實行嚴格的酒駕禁令，路上也增派警力查哨。不過這場血腥悲劇仍持續上演，根據泰國防災減災廳統計，今年潑水節，前3天就發生951起車禍，造成191人死亡、911人受傷。

光是活動第一日，就有51人魂斷公路。數據顯示，「超速」是肇事的最大主因（佔42％），其次則是「酒駕」（佔27.4％）。除了超速，機車族未配戴安全帽等危險行為也讓死亡率急遽上升。另外，每日下午3點至傍晚6點是事故發生率最高的「死亡時段」。

潑水節象徵著泰國新的一年開始，每年此時帶來的返鄉潮，讓上百萬民眾從曼谷等大城市返鄉團聚，這段長假在泰國被稱為「危險7日」。

根據道路交通事故受害者保護公司的統計，泰國平日平均每天約有38人死於車禍，但在潑水節期間，交通事故死亡率總是翻倍再翻倍。泰國新年的初衷是利用「潑水」洗淨、淨化靈魂，並迎接新的開始；卻因為酒駕與超速等魯莽行為，讓這場象徵「重生」的節日，為數個家庭帶來揮之不去的噩夢。

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