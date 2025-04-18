冷血醉母曼谷潑水節街頭產子　分娩後棄嬰繼續狂歡　辯稱「M到」

泰國曼谷驚傳一宗令人震驚的棄嬰案。一名27歲女子在街頭產嬰後，竟將嬰兒遺棄在路邊，隨後若無其事地離開現場，與友人繼續慶祝潑水節，導致新生兒最終不幸身亡。



《The Thaiger》引述Facebook新聞專頁「เจ๊ม้อย v+」（Jmoi v+）4月16日的報道稱，這宗事件發生在曼谷廊曼區。監視器畫面顯示，該名女子在一輛停放的汽車旁產嬰，產後自行處理臍帶，隨即離開現場。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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廊曼警察局局長Phuwadon Aoonpho表示，涉案人是27歲的女子Piyathida。當時她與朋友在發現嬰兒的地點附近潑水慶祝。儘管她最初否認自己是嬰兒的母親，聲稱只是在月經期，但由於持續出血，最終坦承產下嬰兒。

報道稱，該嬰兒被發現時還有生命跡象，搜救人員曾緊急施以心肺復甦術搶救，但最後仍回天乏術。

據了解，Piyathida已有2個孩子，分別由2名前夫的親屬撫養。她目前獨自住在泰國，其母親已與德國丈夫移居國外，每天會寄給她生活費。警方表示，案發時Piyathida處於酒精影響下，目前因大量失血仍在醫院接受治療。

Piyathida的親友Am向媒體表示，由於Piyathida的殘忍行為，將與她斷絕來往。Am透露，她曾懷疑Piyathida是否懷孕並直接詢問，但對方否認並聲稱只是體重增加。由於Piyathida的行為，其他家人和親戚都已與她斷絕關係。

警方強調，將等Piyathida病情穩定後再對其進行詳細訊問，並承諾依法追究其責任。

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