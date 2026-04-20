雲南潑水節｜前女警曝執勤恐怖經歷　遭水槍噴胸和臀部還被潑熱水

雲南省西雙版納潑水節近日因多起「不文明潑水」事件持續登上熱搜，一名曾在當地擔任10多年的前女警透露，曾被高壓水槍對準胸部、臀部等部位猛射，甚至被直接潑熱水。



被對準胸部和臀部猛噴

《南方日報》報導，曾在雲南當警察10多年、現職脫口秀演員「火鍋」19日自曝，她過去執勤時，曾多次遭遇極其惡劣的潑水行為：「我被幾個水氣球連續正中面門，巨痛，眼淚直接就下來了。還有人拿高壓水槍滋（噴）我的胸和屁股，還被潑過熱水。以上還都不是我去玩，我穿著制服呢。」

曾任雲南女警的棟篤笑演員「火鍋」自曝潑水節慘痛經歷。（圖／翻攝微博、當事人小紅書）

「火鍋」還透露，每年潑水節期間，她都要協助處理不少受害女孩：「好多女孩子被潑完水，身上都是紅一條、青一條，有的衣服都被撕爛了。」她表示，許多女孩被強力水槍近距離衝擊後，不僅身體受傷，也常因遭受冒犯與驚嚇而情緒崩潰。

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「火鍋」感嘆：

「潑水節讓我覺得很幸福的時刻，是大家一起在寨子裡跳舞，互相往身上輕輕灑水，還有花車巡街，真的很漂亮，是傳統的節日，更是美好的祝福」

「節日是可愛的，但人是複雜的，更規範的約束，才會有更文明的歡樂」



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