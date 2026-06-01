台警扮嫖客查賣淫　泰籍美女膚白長腿被捕　一看護照竟是40歲大叔

台灣新北市汐止區警分局社后派出所於5月27日下午2時許，查獲一件《社會秩序維護法》妨害風俗案件。警方指出，同事透過網路巡查發現刊載疑似性交易內容之貼文，隨即與貼文者聯繫，循線至汐止區茄苳路一帶指定地點進行查緝，將一名泰籍變性人依法移送。



警方以消費者身份前往現場，由一名「外籍女性」接待並告知服務項目與收費方式。在確認對方收款準備進行性交易時，警員當場表明身份並逮捕該人。經現場查證，警方扣得安全套及潤滑液等證物。

令人驚訝的是，經查證該名「外籍女性」的護照後，警方發現對方竟是一名40歲的外籍男子。根據警方調查，該泰籍男子5月19日持觀光簽證入境台灣，隨後與本地接頭人碰面，被安排在汐止地區從事性交易。警方訊問後確認，該男子係自願赴台進行此活動，並非遭威逼利誘，亦未持有違禁品。

該名泰籍男子供稱，平時由總機聯繫客戶與服務方，告知服務時間後依消費時長向客人收費，定期會有集團成員前來收款並補充相關物品。對於整個賣淫集團的經營模式，該男子表示並不清楚。

警方調查發現，該賣淫集團在網站上標榜的價格為20分鐘2500元（台幣，下同，約625港元）、40分鐘3100元（約775港元）、60分鐘3900元（約975港元），讓消費者依需求選擇時段。服務人員僅能抽取服務費的五分之一至四分之一，若客人選擇20分鐘方案，服務者僅能獲得500元（約125港元），選擇1小時方案則為1000元（約250港元）。

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該泰籍男子皮膚雪白、雙腿修長，由於已進行性別重置手術，外觀與一般女性無異，加上長髮披肩、保養得當，因此多數消費者未曾察覺異狀。警方表示，該男子的外型與舉止確實足以瞞過一般消費者。

全案經詢問後，警方依台灣《社會秩序維護法》第80條第1款妨害風俗之規定，裁處新台幣3萬元（約7500港元）以下罰鍰，並將該泰籍男子交由移民署專勤隊處置。

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