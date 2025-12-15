東京歌舞伎町流鶯改「坐壁」避盤查　監察警車轉移陣地續攬客

東京歌舞伎町大久保公園近日出現特殊景象，原本站在街頭攬客的性工作者為躲避警方取締，紛紛改為坐在地上等待客人，從「站壁」變成「坐壁」。儘管當地警方與町內會在當地張貼「請勿在此處會面」告示，但這些女性仍透過手機互通警車位置，與警方展開貓捉老鼠的攻防戰。



據日媒《每日新潮》報道，11月下旬深夜的大久保公園，雖然因警方加強取締使得人數略減，但現場仍可看到許多女性以新姿態攬客。《歌舞伎町實錄》作者、報導作家國友（Kunio Koshi）表示，這些女性現在幾乎都是間隔坐在地上等客人，主要是因為站著容易被警察或輔導員盤查，因此坐著已成為目前的主流方式。

2025年12月，歌舞伎町大久保公園（YouTube@MonsterWalkerJP）

公園旁的酒店街成新戰場

今年3月起，日本警方要求新宿區政府拆除公園北側護欄，讓這些女性無法再倚靠護欄等客，反而促使她們將攬客地點轉移到公園旁的酒店街。現場可見更大膽的景象，女性直接背靠酒店牆壁坐著攬客，一旦與客人談妥價格，兩人便迅速進入酒店完成交易，整個過程相當迅速。

國友指出，警車經常在該區域巡邏，但這些女性會透過手機即時分享警車動態。當警車接近時，她們會迅速散開躲避，等警車離開後又重新回到原位繼續攬客。《每日新潮》表示，這種攬客、交易、暫時撤退的循環模式，從深夜一直持續到清晨，形成一場沒有終點的攻防戰。

